Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις απόψε στις 20:00 στη σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς». Ο Λευτέρης και Φωτεινή πιέζουν τη Ζωή να αποκαλύψει σε όλους ότι είναι παιδιά της και η Εβίτα εκδικείται την Άννα…

Οι προετοιμασίες για το μπατσελορέτ της Άννας εντείνονται με την Εβίτα να έχει το γενικό πρόσταγμα. Η Σοφία επιμένει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις για όσα θα συμβούν. Η Νικαίτη ανησυχεί μήπως όλα γυρίσουν μπούμερανγκ. Η θλίψη της Άννας γρήγορα θα μετατραπεί σε τρόμο μα δε θα τολμά να μιλήσει. Ο Θεόφιλος παίρνει μάταια τα μέτρα του για αποτρέψει νέα εμπόδια για το γάμο. Ο Ορφέας προσπαθεί να προσεγγίσει την αγαπημένη του όμως εκείνη του κλείνει το δρόμο. Λευτέρης και Φωτεινή είναι πια αποφασισμένοι να ανοίξουν το στόμα τους και η Ζωή σε πανικό αναγκάζεται να ομολογήσει…

Ο Ορφέας και ο φίλος του, δικηγόρος Γιώργος Κανελλόπουλος, είναι αρκετά κοντά στο να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από τη στημένη ληστεία στο δωμάτιο του Αμερικάνου…

Δείτε το trailer:

Καθημερινή σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Μακρής

Σκηνοθεσία: Γιωργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Παραγωγή: Pedio Productions

Τραγούδι τίτλων: «Να μ’ αγαπάς»

Μουσική: Νίκος Τερζής, στίχοι-ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας

«Να μ’ αγαπάς», απόψε στις 20:00