Με την ωραιότερη της διάθεση και βεβαίως την δική της προσωπική ιστορία, ως είθισται πια στο The Voice, ήρθε η Ρομπέρτα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσω του ΣΚΑΪ, τη νύχτα του Σαββάτου.

Έτσι, λίγο πριν διεκδικήσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση από τους coaches, η 50χρονη διαγωνιζόμενη από το Μιλάνο εκμυστηρεύτηκε στην κάμερα του The Voice πως “όλοι με κοροϊδεύουν και λένε ότι είμαι παλιά Ελληνίδα γιατί πίνω φραπέ μέτριο με γάλα. Τώρα δεν είναι πια στη μόδα, είναι το φρέντο εσπρέσσο που φαίνεται να είναι ιταλικό μα δεν είναι. Μ’ αρέσει να πηγαίνω στη Βαρβάκειο αγορά για ξηρούς καρπούς, υπάρχει ένα μαγαζί με πουλιά που μ’ αρέσουν πολύ οι παπαγάλοι”.

“Είμαι η Ρομπέρτα, είμαι 50 ετών, έρχομαι από την Ιταλία και είμαι τραγουδοποιός, εγγαστρίμυθος και ηθοποιός. Ήταν πολλά χρονιά πριν, όταν ήμουν μικρή, που ένιωσα αυτή την αγάπη για την Ελλάδα. Όταν άκουγα μουσική από την Ελλάδα, κάτι χτύπαγε μέσα μου και αφού αυτό ήταν τόσο δυνατό αποφάσισα να κάνω τεστ DNΑ. Το έκανα και πραγματικά το αποτέλεσμα ήταν ότι έχω 40% αίμα ελληνικό”.

“Έχω μια δύναμη που με οδηγά και κάνω πάντα τρελά πράγματα. Τρελά πράγματα. Κάνω πράγματα που δεν κάνουν όλοι, όπως για παράδειγμα είμαι εδώ στην Ελλάδα, μιλάω ελληνικά, είμαι στο ελληνικό The Voice και είμαι Ιταλίδα. Έχω έναν κόσμο μέσα μου που θέλω να δείχνω όταν τραγουδάω” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, η διαγωνιζόμενη του The Voice στο νέο επεισόδιο που είδαμε, το βράδυ του Σαββάτου, στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.