Η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου, Μαλένα, δοκίμασε την τύχη της στο τηλεπαχνίδι «Deal».

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του Alpha, η Μαλένα Βλοντάκη τόνισε: «Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Ήμουν βολεϊμπολίστρια με το νούμερο 11 στη φανέλα μου, όπως ο πατέρας μου».

«Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό. Θα δούμε. Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά ήμουν στη Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε όχι γιατί είχα διάβασμα για τις Πανελλήνιες», συμπλήρωσε η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη.

Η 20χρονη Μαλένα Βλοντάκη μάλιστα εντυπωσίασε τον παρουσιαστή Γιώργο Θαναηλάκη με τις χορευτικές της ικανότητες. «Φοβερός ρυθμός», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Στο Deal με δήλωσε ο παππούς μου»

«Έβλεπα το “Deal” με τη γιαγιά μου και τον παππού μου και εκείνος με δήλωσε για να συμμετέχω στο παιχνίδι. “Βλέπω τόσες ωραίες κοπέλες που πάνε, γιατί να μην πας κι εσύ;”, μου είπε», αποκάλυψε η Μαλένα Βλοντάκη στην εκπομπή «Super Κατερίνα»