Απόψε στη σειρά του ΑΝΤ1, «Grand Hotel», η Αλίκη απογοητεύεται, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος ακύρωσης του γάμου της με τον Ρήγα, αλλά ο Άρης και η Φρίντα επισημαίνουν το γεγονός ότι ο Ρήγας κάτι φοβάται από το παρελθόν του, που τον κάνει ευάλωτο. Την ίδια στιγμή, η παρουσία της πλούσιας Ρεγγίνας και το ενδεχόμενο πώλησης του Grand Hotel αναστατώνει την οικογένεια Γαζή, αλλά και τα σχέδια του Χατζημήτρου. Όλοι ψάχνουν τρόπο για να την εμποδίσουν και κανείς δεν αντιλαμβάνεται το σχέδιο του Ρήγα να παγιδέψει την Δούκισσα και τον Νικόλα, προκειμένου να αποκτήσει το ποσοστό τους. Τόσο η Δούκισσα όσο και ο Νικόλας μπαίνουν σε μεγάλα διλήμματα καθώς η απόφασή τους θα καθορίσει το μέλλον του Grand Hotel… Ο Άρης προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει από το μυαλό του την Αλίκη, αλλά ο έρωτάς του για εκείνη είναι πιο δυνατός από τη λογική…

Στο ρόλο του Ιεζεκιήλ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.

Δείτε το sneak preview:

Η Άλικη αναγνωρίζει τον απαγωγέα της

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη, Αντιγόνη Φρυδά, Λάμπρος Κωνσταντέας, Στάθης Κόικας, Μιχάλης Συριόπουλος, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Τζώρτζια Κουβαράκη, Φωτεινή Παπαθεοδώρου, Αλέξανδρος Βάρθης, Ελένη Καρακάση, Χρήστος Σπανός, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Αλέξανδρος Σκουρλέτης, Γιάννης Βασιλώττος, Μελίνα Πολυζώνη, Δημοσθένης Φίλιππας, Σωτήρης Ταχτσόγλου, Μελίνα Λεφαντζή, Νάσια Βαλκάνη.

Guest star, ο Παναγιώτης Μπουγιούρης

Στον ρόλο του Χατζημήτρου, ο Γιάννης Στάνγκογλου