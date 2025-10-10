Ύστερα από έξι εβδομάδες γεμάτες ένταση, συγκίνηση και ασταμάτητες αναμετρήσεις, το Exathlon ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, χαρίζοντας ένα φινάλε αντάξιο της φήμης του.

Οι δύο μεγάλοι νικητές

Μετά από δεκάδες αγωνίσματα και συνεχείς δοκιμασίες, ο Φάνης Μπολέτσης και η Στέλλα Ανδρεάδου κατόρθωσαν να σταθούν στην κορυφή. Οι δύο αθλητές απέδειξαν πως η επιμονή, η συγκέντρωση και το πείσμα μπορούν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο, κατακτώντας τον τίτλο των πρώτων πρωταθλητών του ελληνικού Exathlon.

Ένας τελικός στα όρια της ανθρώπινης αντοχής

Ο τελικός θύμιζε περισσότερο αγώνα επιβίωσης παρά τηλεοπτικό παιχνίδι. Οι στίβοι μάχης, γεμάτοι λάσπη, νερό και δύσκολες παγίδες, ανάγκασαν τους παίκτες να επιστρατεύσουν κάθε ικμάδα δύναμης και ψυχικής ανθεκτικότητας. Η ένταση στον Άγιο Δομίνικο ήταν απτή — κάθε κίνηση, κάθε αστοχία, κάθε νίκη μετρούσε.



Η Στέλλα Ανδρεάδου λύγισε από την εξάντληση αλλά δεν εγκατέλειψε, αποδεικνύοντας τι σημαίνει αφοσίωση. Ο Φάνης Μπολέτσης έδειξε αποφασιστικότητα και ψυχραιμία, διατηρώντας ρυθμό και συγκέντρωση μέχρι το τέλος.



Ένα φινάλε γεμάτο συγκίνηση



Λίγο πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε συναισθηματικά. Οι φιναλίστ αγκαλιάστηκαν, ο παρουσιαστής Γιώργος Καράβας συγκινήθηκε, και οι συμπαίκτες χειροκρότησαν με δάκρυα στα μάτια.



Η αυλαία έπεσε, αφήνοντας πίσω της εικόνες πάθους, προσπάθειας και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.