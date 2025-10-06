Το «Grand Hotel» άνοιξε ξανά τις πόρτες του για το κοινό και η συγκλονιστική συνέχεια έρχεται απόψε στις 21:00 στον ANT1.

Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η έκρηξη που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο δημιουργεί μια κατάσταση χάους με συντρίμμια, τραυματίες, αλλά και μια εξαφάνιση. Η Αλίκη δεν βρίσκεται πουθενά, ο Ρήγας πιστεύει πως βρήκε την ευκαιρία να το σκάσει, ενώ ο Άρης, βαριά τραυματισμένος, προσπαθεί με όση δύναμη έχει να τη βρει.

Τα νέα της έκρηξης διακόπτουν τα εγκαίνια του σχολείου στα Προσφυγικά προκαλώντας αναστάτωση στον οικισμό και, κυρίως, στη Θεώνη και τον Χαραλάμπη που μαθαίνουν ότι η Δέσποινα είναι ανάμεσα στους τραυματίες.

Όλες οι έρευνες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Αλίκη έχει πέσει θύμα απαγωγής, την ίδια ώρα που στο ξενοδοχείο κάνει την εμφάνισή της η παλιά και αγαπημένη φίλη της, Φρίντα. Το τραύμα του Άρη είναι πολύ πιο σοβαρό από όσο θέλει να δείχνει στους άλλους. Επιστρέφοντας στο ξενοδοχείο με σημαντικά στοιχεία για την απαγωγή της Αλίκης, ο Άρης καταρρέει…

Δείτε sneak preview του 9ου επεισοδίου: