Ο Μπρους Γουέιν είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της Γκόθαμ Σίτι για χάρη των συμπολιτών του, που για χρόνια υποφέρουν από την κατάχρηση της εξουσίας και τη διαφθορά, ταγμένος να καταπολεμά το έγκλημα. Καθώς συνεχίζει να αναζητά και να βρίσκει το δρόμο του ως ο σκοτεινός ιππότης, αναγκάζεται να παίξει το παιχνίδι της γάτας και του ποντικιού, με τη μεγαλύτερη απειλή, που έχει αντιμετωπίσει μέχρι στιγμής. Έναν μανιακό δολοφόνο γνωστό ως «The Riddler» που είναι γεμάτος οργή και αποφασισμένος να αποκαλύψει το διεφθαρμένο σύστημα, επιλέγοντας ως θύματά του όλες τις βασικές πολιτικές προσωπικότητες της πόλης. Έχοντας παλιούς πιστούς γνωστούς, αλλά και νέους συμμάχους, ο Μπρους πρέπει να εντοπίσει τον δολοφόνο και να τον στη φέρει στη δικαιοσύνη εισχωρώντας στον υπόκοσμο, ενώ ταυτόχρονα ερευνά την αληθινή κληρονομιά του πατέρα του και αμφισβητεί την επίδραση που έχει στη Γκόθαμ Σίτι ως «The Batman»…

Δείτε το trailer:

Η ταινία ήταν υποψήφια για 3 Όσκαρ στις κατηγορίες «Καλύτερο Μακιγιάζ», «Καλύτερος Ήχος», «Καλύτερα Οπτικά Εφέ».

Σκηνοθεσία: Ματ Ριβς

Παίζουν: Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζόι Κράβιτζ, Τζέφρι Ράιτ, Κόλιν Φάρελ, Τζον Τουρτούρο, Πίτερ Σάαρσγκαρντ