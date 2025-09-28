Η ρομαντική κωμική σειρά «Nobody Wants This» επιστρέφει στο Netflix με τη δεύτερη σεζόν στις 23 Οκτωβρίου, φέρνοντας ξανά στην οθόνη τη δυνατή χημεία του ζευγαριού Joanne (Kristen Bell) και Noah (Adam Brody).

Ο σέξι ραβίνος Noah και η Joanne επιστρέφουν δυναμικά, εξακολουθώντας να είναι βαθιά ερωτευμένοι, αλλά με τη σχέση τους να δοκιμάζεται ξανά από τις θρησκευτικές τους διαφορές.

Το νέο τρέιλερ αποκαλύπτει τις πρώτες σκηνές των δύο ηθοποιών, αλλά και τις εμφανίσεις των guest stars Leighton Meester και Seth Rogen.

Στο νέο υλικό βλέπουμε το ζευγάρι να παλεύει με μεγάλα ερωτήματα: θα ακολουθήσουν μια διαθρησκευτική πορεία ή είναι «καταδικασμένοι»; Το δίλημμα κορυφώνεται μέσα από στιγμές χιούμορ, αμηχανίας αλλά και έντονης συναισθηματικής φόρτισης.

Η σεζόν φέρνει και νέα πρόσωπα: η Leighton Meester κάνει την είσοδό της ως η Abby, πρώην αντίζηλος της Joanne από το σχολείο, ενώ ο Seth Rogen εμφανίζεται ως ο ραβίνος Neil. Το καστ εμπλουτίζεται με guest stars όπως οι Miles Fowler, Alex Karpovsky, Arian Moayed και Kate Berlant, ενώ στο πλευρό των πρωταγωνιστών παραμένουν οι Justine Lupe, Timothy Simons, Jackie Tohn και άλλοι αγαπημένοι χαρακτήρες.

Η πρώτη σεζόν έκλεισε με μια σκηνή που άφησε τους θεατές σε μεγάλη αγωνία: η Joanne δίσταζε να ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, ενώ την ίδια στιγμή ένιωθε ερωτευμένη με τον Noah. Η δεύτερη σεζόν ξεκινά ακριβώς από αυτό το σημείο, υποσχόμενη ακόμη πιο έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στην καριέρα, την πίστη και την αγάπη.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η πρεμιέρα της σειράς στο Netflix είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα από την πρώτη μέρα, ώστε οι θεατές να μπορούν να τα παρακολουθήσουν συνεχόμενα χωρίς αναμονή.

Ένα είναι σίγουρο: το Nobody Wants This επιστρέφει πιο καυστικό, πιο αστείο και πιο συγκινητικό από ποτέ, έτοιμο να μας υπενθυμίσει πως η αγάπη μπορεί να είναι η μεγαλύτερη -αλλά και η πιο δύσκολη- πρόκληση.