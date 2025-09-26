Στην πιο… αστρολογική τροπή της εβδομάδας, η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα «εισβάλλει» με το μοναδικό της στυλ στην κωμική σειρά μυστηρίου «Γιατί ρε πατέρα;».

Η ίδια μέσα από τη δική της αστρολογική σκοπιά, επιχειρεί να ρίξει φως στο μεγάλο ερώτημα των 3 εκατομμυρίων ευρώ: Ποιο από τα τρία αδέλφια πήρε τα λεφτά του Τσατσάνη;

Μία κηδεία, τρία αδέλφια και 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; H κωμική σειρά κάθε Δευτέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1, μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.