H κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» κάνει πρεμιέρα απόψε, Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, στις 22:30 και κάθε Δευτέρα θα μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου, δράσης και περιπέτειας μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε στις 22:30 στο 1ο επεισόδιο

Τρία ετεροθαλή αδέρφια, ο Νίκος, ο Φώντας και η Βιβή επανενώνονται με αφορμή τον θάνατο του βιολογικού τους πατέρα, Λευτέρη Τσατσάνη. Παράλληλα, την ίδια μέρα μονοπωλεί τις ειδήσεις η ληστεία γνωστού επιχειρηματία με λεία 3.000.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, τ’ αδέρφια ενημερώνονται μετά την κηδεία του πατέρα τους ότι είναι οι βασικοί κληρονόμοι ενός κομμωτηρίου! Κι ενώ πάνε να τσεκάρουν τη νέα τους επιχείρηση, εμφανίζεται ο Μιχαήλος, συνέταιρος του πατέρα τους, απαιτώντας να του επιστρέψουν τα λεφτά της ληστείας. Τα αδέρφια μαθαίνουν σοκαρισμένα το σκοτεινό παρελθόν του πατέρα τους και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πάρει τα χρήματα. Ένας από τους τρεις όμως λέει ψέματα…

Δείτε το trailer:

Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου, Αμαλία Νίνου, Έλενα Μεγγρέλη, Νίκος Παπαδόπουλος, Χρήστος Γαβριηλίδης. Σενάριο: Αντώνης Ανδρής

Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαδάκος

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης