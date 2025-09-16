Ο Μάρκος Σεφερλής μίλησε ανοιχτά για το επαγγελματικό του μέλλον, αποκαλύπτοντας πως αποφάσισε να μην ανανεώσει τη συνεργασία του με τον ΣΚΑΪ. Ο δημοφιλής κωμικός εξήγησε ότι η απόφασή του πηγάζει από την επιθυμία του να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην κωμωδία, τονίζοντας ότι αυτό είναι και το είδος που θέλει το κοινό από εκείνον. Παράλληλα, αποκάλυψε πως βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με άλλο μεγάλο κανάλι, με στόχο να παρουσιάσει νέα πρότζεκτ και παραστάσεις που θα φέρουν τη σφραγίδα του.

«Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, είχαμε κάνει μία κουβέντα με τον ΣΚΑΪ για ένα σόου. Μετά από ώριμη σκέψη έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει από μένα κωμωδία, θέλει γέλιο και όταν λέμε κωμωδία, να είναι κωμωδία. Αυτή που γελάς κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πολλοί βαπτίζουν κωμωδία μια σειρά και δεν είναι γιατί έχει γέλιο, απλά λένε ότι είναι κωμωδία. Επειδή τόσα χρόνια υπερασπίζομαι και υπηρετώ την κωμωδία, αυτό θέλει και ο κόσμος από μένα, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ. Τους έστειλα ένα e-mail, τους ευχαρίστησα για τα δυο αυτά υπέροχα χρόνια και τους είπα απλά ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε. Είσαι η πρώτη που το λέω. Μιλάγαμε για ένα σόου, απλά τα έβαλα κάτω, σκέφτηκα και είπα ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Τους έγραψα ότι για καθαρά προσωπικούς λόγους θέλω να κάνω κωμωδία. Δεν έχει να κάνει με το κανάλι», ανέφερε ο Μάρκος Σεφερλής.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή μιλάω με κάποιο άλλο μεγάλο κανάλι και θα δώσω όλες τις παραστάσεις μου και οποιοδήποτε καινούργιο πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το προορίσω γι’ αυτό το κανάλι. Θέλω να κάνω πια κωμωδίες και να τις δίνω μετά για προβολή».