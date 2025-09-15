Οι Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής προχωρούν σε νομικές ενέργειες κατά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, αντιδρώντας στην απόφαση της διοίκησης να αναθέσει τον ρόλο του συντονιστή της εκπομπής τους στον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ενώ οι ίδιοι, ως παρουσιαστές – δημοσιογράφοι, περιορίζονται πλέον σε καθήκοντα ρεπόρτερ.

Οι δικηγορικές εταιρίες Μαντά – Αγαπηνού, που ανέλαβαν την εκπροσώπηση των δύο δημοσιογράφων, κάνουν λόγο για «αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού», η οποία «προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία» τους.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων

Οι δικηγορικές εταιρίες των Θεοδώρου Μαντά και Νίκου Αγαπηνού ανέλαβαν την εκπροσώπηση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γεωργίου Κουρδή στην κοινή προσπάθεια τους να προασπίσουν τα δικαιώματα τους απέναντι στην αντισυμβατική συμπεριφορά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Ειδικότερα ο τηλεοπτικός σταθμός επιχειρεί να τους μετατρέψει από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε ρεπόρτερ αναθέτοντας τον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή σε πρόσωπο που δεν έχει ιδιότητα δημοσιογράφου αλλά ηθοποιού.

Με τον τρόπο αυτό ο τηλεοπτικός σταθμός υποβαθμίζει σε μέγιστο βαθμό τους δύο δημοσιογράφους επιχειρώντας βλαπτική μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. Παράλληλα αλλοιώνει σε μέγιστο βαθμό τον ενημερωτικό χαρακτήρα της εκπομπής και την μετατρέπει σε ψυχαγωγικού χαρακτήρα απαιτώντας από τους δύο δημοσιογράφους να έχουν έναν ρόλο τελείως δευτερεύοντα.

Η συμπεριφορά αυτή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ εκτός από αντισυμβατική προσβάλλει έντονα την προσωπικότητα και την επαγγελματική αξιοπιστία όχι μόνο των δύο δημοσιογράφων αλλά και του συνολικού δημοσιογραφικού χώρου.

Οι εξηγήσεις του Νίκου Αγαπηνού

Ο δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και εξήγησε: «Αυτό που διαμαρτύρονται οι δύο δημοσιογράφοι είναι ότι ενώ ο ΣΚΑΪ προσποιείται προσχηματικά ότι ανανεώνει το συμβόλαιο με τους ίδιους όρους, δηλαδή του κεντρικού παρουσιαστή, αναθέτει την εκπομπή σε ένα πρόσωπο καινούργιο, δηλαδή τον Τσιμιτσέλη και δικαίωμά του. Υπό την προϋπόθεση όμως ότι πρέπει να βρει προηγουμένως έναν τρόπο να διακόψει νομίμως τη συμβατική σχέση που έχει με τους δύο δημοσιογράφους».

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ εναντίον ΣΚΑΪ

Ανακοίνωση εναντίον του ΣΚΑΪ εξέδωσε και η ΕΣΗΕΑ στην οποία κάνει λόγο για «αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, που εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ».

Αναλυτικότερα αναφέρει: «Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τα φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση “ανάλαφρης” προσέγγισης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ «ΣΚΑΪ» σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο”.

