Μετά την τεράστια επιτυχία του «All Quiet on the Western Front», ο βραβευμένος σκηνοθέτης Έντουαρντ Μπέργκερ επιστρέφει με ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό θρίλερ.

Στο «The Ballad of a Small Player», που θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix, ο Κόλιν Φάρελ υποδύεται έναν τζογαδόρο υψηλών στοιχημάτων που παλεύει να ξεφύγει από τα χρέη και τα φαντάσματα του παρελθόντος του στο Μακάο.

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Λόρενς Όσμπορν, η ταινία υπόσχεται να συνδυάσει μυστήριο, ένταση και ένα δυνατό καστ, με συμπρωταγωνιστές τους Φάλα Τσεν, Τίλντα Σουίντον, Ντίνι Ίπ και Άλεξ Τζένινγκς.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 15 Οκτωβρίου και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία στις 17 Οκτωβρίου, πριν κυκλοφορήσει στο Netflix στις 29 Οκτωβρίου.

Η υπόθεση ακολουθεί έναν τζογαδόρο υψηλών στοιχημάτων που βρίσκεται αντιμέτωπος με τα χρέη του και το σκοτεινό παρελθόν του. Προσπαθώντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ στο Μακάο, γνωρίζει ένα συγγενικό πνεύμα που θα αλλάξει την πορεία του.

Το σενάριο υπογράφει ο Ρόουαν Τζόφε, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Έντουαρντ Μπέργκερ, Μάικ Γκούντριτζ και Μάθιου Τζέιμς Γουίλκινσον. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη ταινία που γυρίζεται στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μπέργκερ με το Netflix.

Ο Μπέργκερ, όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, έγινε ευρύτερα γνωστός με το πολυβραβευμένο «All Quiet on the Western Front» (2022), που απέσπασε εννέα υποψηφιότητες για Όσκαρ, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν το θρίλερ «Conclave» με τους Ρέιφ Φάινς, Στάνλεϊ Τούτσι, Τζον Λίθγκοου και Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Την ίδια στιγμή, ο Κόλιν Φάρελ απέσπασε φέτος υποψηφιότητα για Emmy για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «The Penguin» του Max, ενώ τον Σεπτέμβριο θα τον δούμε και στο πλευρό της Μάργκοτ Ρόμπι στη νέα ταινία του Κογκονάντα «A Big Bold Beautiful Journey».