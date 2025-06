Η επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του HBO Euphoria επιστρέφει και υπόσχεται να ανατρέψει τα δεδομένα. Η Σίντνεϊ Σουίνι, που υποδύεται την εκρηκτική Κάσι, έδωσε μια πρώτη γεύση από την τρίτη σεζόν, αποκαλύπτοντας πως τα νέα επεισόδια θα είναι πιο «τρελά» και σκοτεινά από ποτέ.

Με ένα άλμα πέντε ετών στην πλοκή, σημαντικές προσθήκες στο καστ και τον δημιουργό Sam Levinson να ανεβάζει ξανά τον πήχη, η σειρά του HBO φαίνεται αποφασισμένη να αφήσει το αποτύπωμά της στη μικρή οθόνη -ξανά.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό Empire, η ηθοποιός, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα γυρίσματα της σειράς, εξήγησε γιατί αγαπάει να υποδύεται τον χαρακτήρα της και προϊδέασε για το τι μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές από την πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν του HBO.

«Έχω ένα τέτοιο σημείο στην καρδιά μου για την Κάσι και την έχω πραγματικά κοντά μου και την αγαπώ πολύ. Είναι τρελή. Κάνει τόσα πολλά λάθη. Είναι ελαττωματική σε τόσα πολλά επίπεδα, αλλά τα κάνει όλα από αγάπη. Θα μπορούσε να είναι και μια θλιβερή εκδοχή της αγάπης», δήλωσε η Σουίνι.

«Είναι πολύ διασκεδαστικό να παίζεις έναν χαρακτήρα που είναι τόσο τρελός όσο εκείνη. Ο Sam [Levinson] είναι ένας τόσο λαμπρός σκηνοθέτης για να δουλέψεις μαζί του, γιατί θα διαβάσω κάτι, μετά θα του τηλεφωνήσω και θα του πω, “Ας το κάνουμε πιο τρελό”. Και εκείνος λέει, “Είμαι μέσα”. Και αυτή η σεζόν είναι τρελή».

Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, όταν ρωτήθηκε αν αυτή η σεζόν είναι πιο ανισόρροπη, η πρωταγωνίστρια του Anyone but You επιβεβαίωσε και απάντησε: «Ναι», γελώντας.

Η δεύτερη σεζόν προβλήθηκε στις αρχές του 2022, αφήνοντας το κοινό με την αγωνία για τη συνέχεια των ιστοριών των αγαπημένων του χαρακτήρων. Ωστόσο, η πολυαναμενόμενη τρίτη σεζόν καθυστέρησε σημαντικά, λόγω μιας σειράς παραγόντων -από τις απεργίες στον κλάδο του θεάματος μέχρι δημιουργικές διαφωνίες μεταξύ του δημιουργού Sam Levinson και της πρωταγωνίστριας Zendaya.

Η ιστορία της τρίτης σεζόν θα ακολουθήσει ένα άλμα πέντε ετών στο χρόνο, οπότε οι χαρακτήρες δεν θα είναι πια στο λύκειο. Νέες προσθήκες στο καστ είναι οι Sharon Stone, Lucy Punch, Rosalía, Asante Blackk, Kadeem Hardison και Marshawn Lynch.