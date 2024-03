Η εταιρεία παραγωγής του Ατζούν Ιλιτζαλί έχει αρχίσει τις προετοιμασίες για το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Η prime time του καναλιού του Φαλήρου θα καλυφθεί με δυο γνώριμα projects της εταιρείας που δεν είναι άλλα από το «The Voice» και το «My Man Can», σύμφωνα με το zappit.

Μάλιστα το τηλεπαιχνίδι «My Man Can» ξεκινά άμεσα γυρίσματα, αφού στόχος είναι να βγει στον αέρα την τρέχουσα σεζόν και ανάλογα με την απήχησή του να να συνεχιστεί και τη νέα χρονιά. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκεται ο Φάνης Λαμπρόπουλος και αν όλα κυλήσουν ομαλά θα το δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μετά το Πάσχα.

Σε ό,τι αφορά το «The Voice» τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Αιτία των νέων δεδομένων που έχουν προκύψει είναι η ολοκληρωτική αντικατάσταση της κριτικής επιτροπής. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα ενδεχόμενα είναι δύο. Είτε θα παραμείνουν στις καρέκλες του talent show οι Σάκης Ρουβάς, Έλενα Παπαρίζου και θα αλλάξουν οι Πάνος Μουζουράκης και Κωνσταντίνος Αργυρός, είτε θα δούμε τέσσερα νέα πρόσωπα που θα κρίνουν τους επίδοξους τραγουδιστές.

Καιρός υπάρχει αφού το σόου θα βγει στον αέρα το ερχόμενο Φθινόπωρο, ωστόσο οι διερευνητικές επαφές με τραγουδιστές έχουν ήδη ξεκινήσει.