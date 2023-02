Η κόκκινη ομάδα κέρδισε στο επεισόδιο της Τετάρτης (8/2) το έπαθλο επικοινωνίας στο Survivor All Star, με τους Μπλε να απογοητεύονται αφού έχασαν με διαφορά δύο πόντων.

Οι διάσημοι είχαν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες και μηνύματα από αγαπημένα του πρόσωπα, γεγονός που τους χαροποίησε ιδιαίτερα.

Ο Μάριος Πρίαμος έλαβε μήνυμα από την Καρολίνα, κάτι που δείχνει και επιβεβαιώνει σε όλες τις συνεντεύξεις της ότι ήταν ένας δυνατός έρωτας με την πρώτη ματιά, ο οποίος καλά κρατεί.

«Yo passenger, όλα καλά από αυτή την πλευρά. Συνέχισε έτσι με αγωνιστικότητα σου και την τρέλα σου να μας χαρίζεις ωραίες στιγμές! Keep it up with the good work!», αναφέρει στο γράμμα της.

Ο Πρίαμος είχε ένα μόνιμο ζωγραφισμένο χαμόγελο στο πρόσωπο του και της απάντησε: «Θα τα πούμε όταν βγω, ξέρεις εσύ!» και της έστειλε φιλί. Οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Στο επεισόδιο της Τετάρτης (8/2) είδαμε αρχικά τον «προφεσόρ» Μαρτίκα να ευχαριστεί τους Κόκκινους που δεν τον ψήφισαν εξοργίζοντας παραπάνω τον Κώστα Παπαδόπουλο. «Με πνίγει το δίκιο» αναφέρει μεταξύ άλλων ο ζαχαροπλάστης, ο οποίος όπως και ο Κωνσταντίνος Βασάλος από τους Μπλε – και όχι μόνο αυτός – βλέπουν στρατηγική του φαρμακοποιού με τον Κατσούλη πίσω από την παμψηφεί υποψηφιότητα του 39χρονου πατέρα τεσσάρων παιδιών.

Άναψε φιτιλιές ο Γιώργος Λιανός – Η «σπόντα» του στην Ελένη Χαμπέρη – «Ήσουν περίεργα με τον σύντροφό σου όταν έφυγες;»

Ο Γιώργος Λιανός τώρα φημίζεται για το χιούμορ του και τα πειράγματα στους παίκτες και με αφορμή το έπαθλο επικοινωνίας δεν δίστασε να τρολάρει την Ελένη Χαμπέρη.

«Γοργόνα Ελένη Χαμπέρη ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος; Το αγόρι σου», της είπε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

«Αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ τόσες μέρες. Άραγε θα λάβω μήνυμα; Για αυτό θέλω να κερδίσουμε να δω αν ζει. Φοβάμαι μην έχει φύγει. Λέω μην έχει αλλάξει κάτι», απάντησε η Ελένη Χαμπέρη για να λάβει την επική ατάκα του Λιανού: «Γιατί έφυγες λίγο περίεργα από την Ελλάδα;».

Εννοείται η παίκτρια δεν ενοχλήθηκε και το αντιμετώπισε με χιούμορ αφού θέλει να επικοινωνήσει με τον δικό της άνθρωπο μετά από ένα μήνα που βρίσκεται στο παιχνίδι επιβίωσης.