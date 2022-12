To Vodafone TV, το σπίτι του HBO στην Ελλάδα, γιορτάζει τα 50 χρόνια του μεγαλύτερου τηλεοπτικού παρόχου μυθοπλασίας που όρισε την παγκόσμια πορεία της τηλεοπτικής έμπνευσης. Σε ένα μοναδικό αφιέρωμα των σειρών του ΗΒΟ που ξεχώρισαν από τους “The Sopranos” μέχρι το “Game of Thrones” και από το “Six Feet Under” μέχρι το “Euphoria”, το κοινό μπορεί να ξαναζήσει ή και να ανακαλύψει αγαπημένες τηλεοπτικές στιγμές αποκλειστικά στο Vodafone TV, με τους 50 πιο αντιπροσωπευτικούς τίτλους που άφησαν ιστορία στα τηλεοπτικά χρονικά.

Όντας το μοναδικό δίκτυο, που τολμηρά και αποδεδειγμένα έχει δημιουργήσει περιεχόμενο σε όλα τα είδη μυθοπλασίας, ακόμα και σε καιρούς που ήταν ταμπού μια πιο slang γλώσσα, η τηλεοπτική καινοτομία του ΗΒΟ αποτιμήθηκε από τις κριτικές, τα βραβεία και τη διάρκεια, επενδύοντας κάθε χρόνο στην ποιότητα των παραγωγών του.

Το ΗΒΟ είναι ο πιο δυνατός και δυναμικός original content πάροχος με τηλεοπτικές επιτυχίες που πρωταγωνιστούν ολόκληρη την χρονιά στις λίστες με τα καλύτερα, θέτοντας σαν στόχο και κριτήριο την ανταγωνιστικότητα με τον πλέον ποιοτικό τρόπο, αναγνωρίζοντας με σεβασμό τις ανάγκες των τηλεθεατών.

Από τον Νοέμβριο του 1972 που ιδρύθηκε με σλόγκαν “This is HBO, the Home Box Office”, επένδυσε σε σημαντικά ονόματα δημιουργών, και έδωσε για πρώτη φορά τηλεοπτικό χώρο στο stand-up comedy. Σύστησε στο κοινό το “Sex and the City”, αλλά και το “The Wire” που καταπιάνεται με τις μάχες αστυνομίας και ναρκεμπόρων.

Βραβευμένοι δημιουργοί όπως η ο Martin Scorsese, η Ellen DeGeneres, ο Paul Newman, ο Aaron Sorkin, ο Todd Heynes, o Mike Nichols, ο Ryan Murphy, η Reese Witherspoon σκηνοθέτησαν περιεχόμενο για το ΗΒΟ, η Meryl Streep, ο Max Von Sydow, η Kate Winslet, η Frances McDormand, η Jessica Castain, o Colin Firth και ο Al Pacino είπαν το «ναι» στη μικρή οθόνη, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην ποιότητα των προγραμμάτων του, ενώ το δίκτυο ανέδειξε διάσημους πρωταγωνιστές όπως ο James Gandolfini, η Sarah Jessica Parker, η Lena Duhnam και ο Adam Driver, η Zendaya και ο Kit Harrington στα πρώτα τους σημαντικά βήματα.

Ήταν ακόμη το πρώτο τηλεοπτικό δίκτυο που επένδυσε περισσότερα από 20 εκατομμύρια δολάρια για ένα επεισόδιο, το 2010 για την αντιπολεμική μίνι σειρά “The Pacific” σε παραγωγή Steven Spielberg και Tom Hanks, ενώ πρόσφατα το ίδιο συνέβη με το “Game of Thrones”, αλλά και με το “House of the Dragon”, το οποίο καρπώθηκε και το ρεκόρ τηλεθέασης για το ΗΒΟ, αφού περισσότεροι από 20 εκατομμύρια χρήστες παρακολούθησαν το πρώτο επεισόδιο.

Μέχρι σήμερα, κερδίζει συνεχόμενα βραβεία -εξάλλου είναι το μοναδικό δίκτυο με 720 βραβεία Emmy στην κατοχή του, ένας πραγματικά αριθμός ρεκόρ- και υψηλή τηλεθέαση με μερικές από τις καλύτερες σειρές εκεί έξω, ανάμεσά τους το “True Blood” που άνοιξε ξανά τον δρόμο για το είδος του τηλεοπτικού φανταστικού, το καθηλωτικό “Chernobyl”, το εφηβικό “Girls” και το “Big Little Lies” με ένα Hollywood cast να είναι, μεταξύ άλλων, μονάχα η αρχή για ακόμη πιο συναρπαστικό περιεχόμενο.

Με την αφορμή αυτή, το Vodafone TV, που συνδυάζει αποκλειστικά το περιεχόμενο της ΗΒΟ στην Ελλάδα προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες θέασης για όλους, γιορτάζει αυτή την επέτειο με μια ειδική κατηγορία, που λανσάρεται τον Δεκέμβριο με τον τίτλο ΗΒΟ50. Εκεί, οι συνδρομητές μπορούν να βρουν τους 50 αντιπροσωπευτικούς τίτλους της ιστορίας του ΗΒΟ και να γνωρίσουν το πιο σημαντικό κομμάτι της τηλεοπτικής ιστορίας, μέσα από κωμικές ιστορίες, στιβαρά δράματα, αφηγήσεις φαντασίας και καθηλωτικά ντοκιμαντέρ, γιατί το ΗΒΟ ήταν και παραμένει “More Than TV”.

Αναλυτικά, η λίστα των 50 τίτλων του ΗΒΟ50, που θα βρει κανείς στο Vodafone TV είναι η εξής:

Curb Your Enthusiasm Six Feet Under Rome The Sopranos Game of Thrones The Wire Sex & the City Big Love True Blood The Flight Attendant Entourage Veep Girls The Newsroom Band of Brothers The Leftovers Silicon Valley Succession Big Little Lies Westworld Chernobyl Euphoria Broadwalk Empire Looking Sharp Objects The White Lotus Barry Watchmen I May Destroy You House of the Dragon Mare of Easttown The Pacific Fahrenheit 451 Lovecraft Country Scenes of a Marriage True Detective Vinyl Mildred Pierce Olive Kitteridge Angels in America Carnivale And Just Like That Gossip Girl The Staircase Allen vs. Farrow How to John Wilson Hung Grey Gardens The Normal Heart Behind the Candelabra

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο του Vodafone TV: Vodafone TV | Vodafone.gr