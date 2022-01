Ο μεγάλος τελικός του «Dancing With The Stars» την Παρασκευή (28/1) με τέσσερα υπέροχα χορευτικά ζευγάρια πανέτοιμα να ζήσουν με την πιο θετική διάθεση, μια μοναδική εμπειρία με ρυθμό, ένταση, εκπλήξεις, μας υποσχέθηκε μια βραδιά, που θα έμενε σε όλους αξέχαστη.

Σταύρος Βαρθαλίτης και Μαρία Καμμενίδη, Τζώρτζια Γεωργίου και Αλέξανδρος Μπαχάριεφ, Βασιλική Μιλλούση και Μαξίμ Στάντνικ, Dominic Stars και Ειρήνη Λιναρδή.

H εκθαμβωτική, βγαλμένη από παραμύθι Βίκυ Καγιά και ο πολυτάλαντος Λάμπρος Φισφής υποδέχτηκαν με χαρά τον special guest της λαμπερής βραδιάς, Νίκο Κοκλώνη. Έχοντας ρόλο-κριτή, ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης έλαμψε, όπως μόνο αυτός ξέρει, προκαλώντας πανικό σε πλατό και Twitter.

Ο κριτής Στέφανος Δημουλάς παρουσίασε μία συγκλονιστική χορογραφία, αναδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, το ταλέντο του και «κατακτώντας» το ballroom του «Dancing With The Stars».

Όλα τα ζευγάρια, όλα τα λατρεμένα αστέρια, που έλαμψαν στο ballroom του «Dancing With The Stars» για 14 εβδομάδες ασταμάτητου χορού, επέστρεψαν σε αυτή την υπέροχη χορευτική γιορτή, για να εμψυχώσουν τα ζευγάρια, που διαγωνίζονται.

To φαντασμαγορικό ballroom υποδέχτηκε τους τέσσερις φιναλίστ, που μαζί με τους διακεκριμένους επαγγελματίες χορευτές τους, διεκδικούσαν το έπαθλο του «Dancing With The Stars», αποφασισμένοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να εντυπωσιάσουν, παρουσιάζοντας δύο ξεχωριστές χορογραφίες, που έχουν τη δική τους ιστορία.

Στην πρώτη φάση τα ζευγάρια επέλεξαν και παρουσιάσαν τον αγαπημένο τους χορό, στον οποίο έχουν διαγωνιστεί στο «Dancing With The Stars».

Στη δεύτερη φάση οι έμπειροι κριτές, Jason Roditis, Έλενα Λιζάρδου, Μαρίνα Λαμπροπούλου, Στέφανος Δημουλάς, επέλεξαν τον χορό που θέλουν να ξαναδούν, τώρα που τα ζευγάρια είχαν την εμπειρία και μπορούσαν να παρουσιάσουν ένα υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα.

Ο Σταύρος Βαρθαλίτης και η παρτενέρ του Μαρία Καμμενίδη χόρεψαν Βιεννέζικο Βαλς και Cha Cha Cha.

Η Τζώρτζια Γεωργίου και ο παρτενέρ της Αλέξανδρος Μπαχάριεφ χόρεψαν Jive και Αργεντίνικο Τάνγκο.

Η Βασιλική Μιλλούση και ο παρτενέρ της Μαξίμ Στάντνικ χόρεψαν Τάνγκο και Samba.

Ο Dominic Stars και η παρτενέρ του Ειρήνη Λιναρδή χόρεψαν Paso Doble και Salsa.

Στον Μεγάλο Τελικό, το κοινό ήταν που με τη θετική του ψήφο θα αναδείκνυε τον Μεγάλο Νικητή και θα έφερνε στην κορυφή το αγαπημένο του ζευγάρι.

Tα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Ελλάδα θα διατεθούν στον σύλλογο «Πίστη». Αντίστοιχα, τα έσοδα από την τηλεφωνική ψηφοφορία και τα sms του «Dancing with the Stars» στην Κύπρο θα διατεθούν στον «Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου».

Μπορεί, όμως, το φαβορί να πίστευαν πολλοί πως είναι η Βασιλική Μιλλούση, αλλά ο κόσμος έδειξε πως αγάπησε ιδιαίτερα και τους αντιπάλους της.

Οι απορίες όλων λύθηκαν όταν η Βίκυ Καγιά ανακοίνωσε τα αποτελέσματα.

Μεγάλη νικήτρια του φιλανθρωπικού σόου αναδείχθηκε η Τζώρτζια Γεωργίου, η οποία ξέσπασε σε κλάματα από συγκίνηση ακούγοντας το όνομά της, μην μπορώντας τα πιστέψει στα αυτιά της.

Ο Στέφανος Δημουλάς σε μία χορογραφία-ποίηση

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο εντυπωσιακός τελικός του DWTS, ο κριτής Στέφανος Δημουλάς παρουσίασε μία συγκλονιστική χορογραφία, αναδεικνύοντας, για άλλη μια φορά, το ταλέντο του και «κατακτώντας» το ballroom του χορευτικού show.

Ο Στέφανος Δημουλάς χόρεψε μία πρωτότυπη χορογραφία ειδικά φτιαγμένη για το DWTS, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία, από το μύθο του Δαίδαλου και του Ίκαρου και εκτελεσμένη με νεοκλασικό χορό.

Ο καταξιωμένος χορευτής χόρεψε στη σκηνή του DWTS μαζί με τον φίλο του, Σπύρο. Μετά την χορογραφία, ο Στέφανος Δημουλάς έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της διαφορετικότητας, κάνοντας την κριτική επιτροπή να συγκινηθεί και να τον χειροκροτήσει.

«Μετά από αυτό τον χορό που κάναμε δυο άντρες μαζί, είναι η κατάλληλη ώρα να πω πως το DWTS μου έχει μάθει τόσα πολλά. Απόψε χόρεψα για όλους εκείνους που ντράπηκαν να ερωτευτούν αυτούς που ήθελαν, που ντράπηκαν να αγαπήσουν αυτούς που ήθελαν γιατί μια κοινωνία μας σταματάει από πολλά πράγματα. Αυτούς που άφησαν την τελευταία τους πνοή τα τελευταία 40 χρόνια με δυο πανδημίες που μας χτύπησαν, το AIDS και τον κορονοϊό.

Άνθρωποι έχασαν την ψυχή τους χωρίς να έχουν τους ανθρώπους που πραγματικά αγαπούσαν δίπλα τους. Για αυτούς που τραυματίστηκαν και σταμάτησαν κατά ένα λάθος, κατά ένα κακό χρονικό διάστημα να κάνουν το όνειρο τους πραγματικότητα» σημείωσε ο κορυφαίος Έλληνας χορευτής που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό φτάνοντας μέχρι τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου.

«Ουφ με πέθανες… Όποιος κυνηγάει τα όνειρα του βγαίνει πρωταθλητής, χορευτής, νικητής» τόνισε, με τη σειρά της, η Μαρίνα Λαμπροπούλου με βαθιά συγκίνηση.

Με τον Νίκο Κοκλώνη, που ήταν ο guest της βραδιάς, να σημειώνει:

«Στέφανε, άνοιξες ένα μεγάλο παράθυρο γιατί χόρεψες για όλους αυτούς που έχουν πει στον όχι μόνο στα σεξουαλικά μη και πρέπει αλλά και σε ό,τι τους κάνει να φοβούνται. Μπράβο, γιατί γνώρισαν έναν Στέφανο που μας δίνει κουράγιο. Υπάρχουν πολλοί Στέφανοι εκεί έξω αλλά λίγοι αυτοί που ανοίγουν το στόμα τους και λένε το τι πιστεύουν. Εσύ πολύ καλά κάνεις γιατί δεν με ενδιαφέρει ο χορός σου, αλλά αυτό που είπες πριν από λίγο. Δίνεις δύναμη σε όλους εκεί έξω και εμάς που έχουμε ίσως κάτι που φοβόμαστε να αποδεχτούμε ή να πούμε».