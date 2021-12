Η Samsung Electronics Co. Ltd ανακοίνωσε τη συνέχεια της συνεργασίας της με την εταιρία streaming Netflix, στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της δεύτερης σεζόν του επιτυχημένου σόου “Emily in Paris. Η υποψήφια για Emmy σειρά, γνωστή για την απεικόνιση του εμβληματικού παριζιάνικου στιλ του 21ου αιώνα, συνεργάζεται με τη Samsung και παρουσιάζει στο κοινό premium τεχνολογίες.

Από την πρώτη σεζόν, οι θεατές μυήθηκαν στο στυλ και τη γαλλική κουλτούρα με φόντο το πανέμορφο σκηνικό και τους αυθεντικούς Παριζιάνους χαρακτήρες, στοιχεία που συνετέλεσαν στην μεγάλη επιτυχία της σειράς. Η αίσθηση απόδρασης που αποπνέει το “Emily in Paris” κατόρθωσε να συνεπάρει το κοινό και αναδείχθηκε περισσότερο με τη βοήθεια του παγκόσμιου καστ που συμμετέχει στη σειρά. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο iconic χαρακτήρας της Sylvie Grateau, προϊστάμενη της πρωταγωνίστριας Emily και CMO του πρακτορείου μάρκετινγκ πολυτελείας Savoir, την οποία ενσαρκώνει η Γαλλίδα ηθοποιός και Samsung ambassador, Philippine Leroy-Beaulieu. Ο χαρακτήρας της Sylvie εκφράζει την «κομψή εξουσία», μια γυναίκα εξαιρετική στη δουλειά της, δυνατή, επιβλητική και αβίαστα κομψή που εξελίχθηκε σε έναν από τους ευρέως αναγνωρισμένους και αγαπημένους χαρακτήρες της σειράς. Στη δεύτερη σεζόν, η Sylvie επιλέγει το κομψό και ευέλικτο Samsung Galaxy Z Flip3 5G, για να έχει τον απόλυτο έλεγχο της απαιτητικής καθημερινότητάς της αλλά και να κρατά την Emily και την υπόλοιπη εταιρεία σε εγρήγορση.

H Sylvie δεν είναι η μόνη που απολαμβάνει το στυλ και τη γοητεία του Galaxy Z Flip3 5G. Με αφορμή την έναρξη της δεύτερης σεζόν του “Emily in Paris”, η Samsung και το Netflix συνδυάζουν το εμβληματικό στυλ και την πρωτοποριακή τεχνολογία μέσα από μια ολοκληρωμένη καμπάνια που δημιουργήθηκε ειδικά για τους φαν του “Emily in Paris”.

Ο Benjamin Braun, CMO της Samsung στην Ευρώπη, δήλωσε: «Στη Samsung, βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Netflix για τη δεύτερη σεζόν μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές του, το “Emily in Paris” και θα δούμε τη Sylvie να χρησιμοποιεί το εμβληματικό Galaxy Z Flip3 5G που εναρμονίζεται απόλυτα με την προσωπικότητά της. Ανυπομονούμε να αναπτύξουμε αυτή τη συνεργασία περαιτέρω και βαθύτερα στο μέλλον».

Η τελευταία σειρά premium προϊόντων της Samsung επιστρατεύεται για τους θαυμαστές του “Emily in Paris” και διευρύνει τα όρια της καινοτομίας, συνδυάζοντας την υψηλή αισθητική με την κορυφαία κατασκευαστική δεξιοτεχνία των προϊόντων.

Ακολουθούν, ορισμένα από τα προϊόντα της Samsung που εμφανίζονται στον 2ο κύκλο της σειράς:

Samsung Galaxy Z Flip3 5G : Ένα premium και καινοτόμο foldable smartphone που αναπτύχθηκε για τους λάτρεις των trends αλλά και για όσους θέλουν να κάνουν πολλές εργασίες ταυτόχρονα, όπως να εναλλάσσουν τη λήψη της τέλειας selfie με την αποστολή ενός email ή της παρακολούθησης του τελευταίου επεισοδίου “Emily in Paris” ενώ βρίσκονται εν κινήσει.

Samsung Galaxy Watch3 : Ένα μοντέρνο και λειτουργικό smartwatch που δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να παρακολουθούν όλες τις μετρήσεις ευεξίας τους με ένα άγγιγμα.

The Serif : Μια εκπληκτική στο είδος της τηλεόραση που συνδυάζει τον εμβληματικό σχεδιασμό με την wow εικόνα, για να μεταμορφώσει την κάθε σειρά ή ταινία στην απόλυτη εμπειρία θέασης.

The Sero : Η επαναστατική The Sero είναι η πρώτη τηλεόραση παγκοσμίως, με δυνατότητα απρόσκοπτης εναλλαγής μεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης, διευκολύνοντας την παρακολούθηση Netflix αλλά social media περιεχομένου για κινητά.

: Η επαναστατική The Sero είναι η πρώτη τηλεόραση παγκοσμίως, με δυνατότητα απρόσκοπτης εναλλαγής μεταξύ οριζόντιας και κατακόρυφης θέασης, διευκολύνοντας την παρακολούθηση Netflix αλλά social media περιεχομένου για κινητά. Bespoke Fridge Freezer: Η εμβληματική αρθρωτή λύση ψυγείου Samsung, που εισάγει δυναμικά την εξατομίκευση και την καινοτόμο τεχνολογία στο σπίτι.

Η δεύτερη σεζόν του “Emily in Paris” είναι διαθέσιμη στο Netflix από σήμερα, 22 Δεκεμβρίου.