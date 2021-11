Το βράδυ της Δευτέρας (29/11) οι τηλεθεατές παρακολούθησαν μία εκπομπή Best of του The 2night Show καθώς λόγω της νόσησης του Γρηγόρη Αρναούτογλου με κορονοϊό, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν γυρίσματα στο πλατό.

Ο παρουσιαστής κόλλησε τον ιό πριν από περίπου δύο εβδομάδες ενώ την περασμένη εβδομάδα, όπως ο ίδιος είχε αποκαλύψει στις εκπομπές που προβάλλονταν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος μιας και ήταν ήδη γυρισμένες, οι περισσότεροι από τους Prestige, μπάντα που εμφανίζεται στο The 2night show, είχαν νοσήσει από κορονοϊό.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έμεινε σε καραντίνα στο σπίτι του, εμφάνισε συμπτώματα, που τον ταλαιπώρησαν, όμως κατάφερε να βγει νικητής και χωρίς σοβαρά προβλήματα μιας και ήταν εμβολιασμένος.

Όμως, μιλώντας δημόσια για την εμπειρία του το πρώτο εικοσιτετράωρο, είχε παραδεχτεί στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ότι:

«Τα πράγματα είναι δύσκολα τις πρώτες ώρες γιατί γίνεται μία μάχη μέσα σου για το τι είναι αυτό που έχει συμβεί, είναι μεγάλη η αγωνία. Ευτυχώς που είχα εμβολιαστεί. Τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα και λόγω της παχυσαρκίας που έχω τα τελευταία χρόνια. Έχω πάρα πολλά κιλά και αυτό ήταν πάρα πολύ κακό για μένα» είπε τότε μεταξύ άλλων.

Όσο για το πώς είναι σήμερα;

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, μετά από περίπου δέκα μέρες ταλαιπωρίας από τον κορονοϊό είναι πολύ καλύτερα όπως φαίνεται από την ανάρτηση που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram με το πρώτο βίντεο καθώς σιγά σιγά προετοιμάζει την επάνοδό του στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και στην καθημερινότητά του.

Τη Δευτέρα (29/11) λοιπόν είδαμε για την ακρίβεια τον Γρηγόρη να μας… βάζει στο σπίτι του και να μας ενημερώνει από εκεί για την κατάσταση της υγείας του, αλλά και για τον λόγο που αυτή την εβδομάδα δεν θα καταφέρουμε να δούμε κάποιον νέο καλεσμένο στο The 2Night Show.

«Δεν είμαι στο πλατό, αυτή η εβδομάδα θα κυλήσει διαφορετικά απ΄ότι ξέρετε, αφού δεν έγιναν γυρίσματα. Έμεινα σπίτι, με επισκέφτηκε ο κορονοϊός, οπότε έμεινα μέσα για 10 μέρες και έτσι δεν έγιναν νέα γυρίσματα για την εκπομπή. Όλο αυτό το τριήμερο της τηλεοπτικής μας συνάντησης θα είναι διαφορετικό από όλα τ΄άλλα», είπε στην έναρξη ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Και πρόσθεσε για τα κρούσματα της εκπομπής του: «Θέλω να ευχηθώ δύναμη σε όσους έχουν νοσήσει από κορονοϊό γιατί στην εκπομπή δεν ήμουν μόνο εγώ, νόσησε και η μπάντα μαζί με άλλους συνεργάτες. Μέσα από την καρδιά μας… περαστικά», ευχήθηκε ο παρουσιαστής του ANT1.