Για την αδικία που αισθάνεται από την πίεση που δέχεται από τους δημοσιογράφους μίλησε η Ιωάννα Τούνη, μετά το τέλος του Just the 2 of Us.

«Με έχουν “τεντώσει” οι δημοσιογράφοι και πολλές φορές νιώθω αδικία. Θεωρώ ότι έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στο στόχαστρο. Καταλαβαίνω ότι πουλάω, καταλαβαίνω ότι κάνετε τη δουλειά σας, αλλά είναι άσχημο να μην υπολογίζεις καθόλου τον άνθρωπο που είναι πίσω από την περσόνα, την οποία εσύ θες να θίγεις συνεχόμενα. Είναι λίγο στενάχωρο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει, πίνουμε στην υγειά τους σήμερα» είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη μιλώντας στον Alpha.

Το μοντέλο μίλησε επίσης και για το νέο της σπίτι στη Θεσσαλονίκη που «είναι σχεδόν έτοιμο κατά 99%». «Προς το παρόν είμαι αυτόνομα στη Θεσσαλονίκη. Ο Δημήτρης έχει δει το νέο σπίτι, αλλά αυτή τη στιγμή κατεβαίνω εγώ συνέχεια Αθήνα» είπε η Ιωάννα Τούνη.