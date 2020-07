Πέθανε ένας από τους παρουσιαστές της γνωστής εκπομπής Mythbusters, Γκραντ Ιμαχάρα

Πέθανε από ανεύρυσμα στα 49 του ο Γκραντ Ιμαχάρα, ένας εκ των παρουσιαστών της γνωστής εκπομπής Mythbusters, που ήταν πολύ γνωστός για τα ρομπότ που έφτιαχνε.

«Είμαστε συντετριμμένοι με τα νέα για τον Γκραντ. Ήταν ένα σημαντικό μέλος της οικογένειας του Discovery, ένας πραγματικά θαυμάσιος άντρας. Οι σκέψεις μας είναι μαζί με την οικογένειά του» ανέφερε στη δήλωσή του στο Hollywood Reporter το κανάλι.

O Γκραντ ήταν εξπέρ στην ρομποτική. Έγινε μέλος της εκπομπής το 2005 και παρέμεινε μέχρι το 2014. Το 2016 ενώθηκε ξανά με τους άλλους δύο παρουσιαστές των Mythbusters Tory Belleci και Kari Bryton στη σειρά του Netflix White Rabbit Project, που κράτησε για μία σεζόν.

Τον περασμένο Μάρτιο έγινε viral καθώς έφτιαξε ένα ρομποτικό μωρό Yoda από το Star Wars.

«Κάποιες φορές θα ήθελα να έχω μια χρονομηχανή» έγραψε η Kari Bryton στο Twitter.

«Δεν έχω λέξεις. Ήμουν μέλος δύο οικογενειών με τον Γκραντ Ιμαχάρα τα τελευταία 22 χρόνια. Ήταν ένας'λαμπρός μηχανικός και καλλιτέχνης, ένας γενναιόδωρος και ευγενικός άνθρωπος.Είχε πλάκα να δουλεύεις με τον Γκραντ. Θα μου λείψει» έγραψε στο Twitter ο φίλος του Adam Savage.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.

