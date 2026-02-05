Η Μαρία Μπεκατώρου εξέφρασε μια απορία για το σπέρμα ψαριού, με αφορμή μια σχετική ερώτηση που έτυχε στο παιχνίδι «The Chase».

Συγκεκριμένα, στον διαγωνιζόμενο έτυχε η ερώτηση: «Τι θα μας σερβίσουν σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο εάν παραγγείλουμε Shirako», με τις πιθανές απαντήσεις να είναι οι εξής:

Α)Τηγανητά μυρμύγκια

Β)Σπέρμα ψαριού

Γ)Μυαλά φιδιού

Η σωστή απάντηση ήταν το Β, με τη Μαρία Μπεκατώρου να εκφράζει την εξής απορία: «Είναι όλο αυτό λάθος, από το Α μέχρι το Γ. Αναρωτιέμαι, το σπέρμα ψαριού πως θα σερβιριστεί; Δεν είναι υγρό; Πως το κάνουν, σάλτσα;».