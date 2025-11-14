Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου κλήθηκε από τη Φαίη Σκορδά να σχολιάσει την αποχώρησή της από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη.

Θυμίζουμε ότι η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας» αποχώρησε ξαφνικά από το στούντιο, διακόπτοντας τη συνέντευξη λίγα λεπτά μετά την έναρξή της, όταν η Φαίη Μαυραγάνη αναφέρθηκε στην επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη».

«Όχι, δεν το μετάνιωσα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί υπήρχε μια στόχευση από πλευράς της εκπομπής να μη μιλήσουμε για αυτά που είναι σημαντικά. Υπήρχε μια δική μου διάθεση να μιλήσουμε για αυτά που είναι σημαντικά. Έχει σημασία και ο κόσμος να καταλαβαίνει πως υπάρχει μια χειραγώγησή του. Από όλα αυτά που συμβαίνουν και που πρέπει να γίνουν, να συζητάμε για ανύπαρκτα πράγματα για να τα βάλουμε στην επικαιρότητα, είναι κάτι που έχει σημασία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Υπήρχε μια επιμονή και μια περιπαικτική διάθεση ότι “θα σας δοκιμάσουμε πόση ώρα θα μιλάμε για το ανύπαρκτο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να μιλάω για το υπαρκτό. Αλλά να μιλάμε για το ανύπαρκτο για να το κάνουμε υπαρκτό, όχι δεν θα συμμετάσχω σε αυτό την ώρα που ο κόσμος περιμένει λύσεις και προτάσεις για τα προβλήματά του. Ο καθένας επιλέγει», συμπλήρωσε.