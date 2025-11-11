Ο Αλέξης Τσίπρας περιέγραψε το αναμενόμενο βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει με το όνομα «Ιθάκη» και είπε ότι κάνει την αυτοκριτική του, προσπαθώντας να περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα γεγονότα της περιόδου 2015-2019.

«Αυτό το βιβλίο έχει έναν χαρακτήρα χρέους απέναντι στην ιστορία, αλλά έχει και έναν χαρακτήρα κάθαρσης, αυτογνωσίας, επαναπροσέγγισης της αλήθειας και των γεγονότων. Ήταν σαν να ξαναγέμισα τις μπαταρίες μου μέσα από τη συγγραφή των γεγονότων και την αποτύπωση στο χαρτί της δικής μου αλήθειας», είπε στο podcast Bookvoice με τον Αιμίλιο Χειλάκη και τον Σπήλιο Λαμπρόπουλο.

«Το βιβλίο γράφτηκε και μία και δεύτερη και τρίτη φορά. Δεν έχω αφήσει τίποτα εκτός. Προσπάθησα να είμαι όσο πιο αντικειμενικός και όσο το δυνατόν λιγότερο άδικος απέναντι στους ανθρώπους και στα γεγονότα», είπε χαρακτηριστικά.

«Η Ιθάκη δεν είναι ένας προορισμός, είναι ένα ταξίδι αέναο. Αυτό αφορά τον καθένα από εμάς. Γιατί όλοι βιώνουμε τις δικές μας Οδύσσειες και έχουμε τις δικές μας Ιθάκες», είπε στη συνέχεια.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «όταν αποφάσισα να παραιτηθώ, είχα στο μυαλό μου ότι έρχεται η στιγμή που πρέπει να μιλήσω. Διότι για αυτή τη δραματική περίοδο της ελληνικής σύγχρονης ιστορίας έχουν μιλήσει πάρα πολλοί. Ξένοι και Έλληνες».

«Για μένα όλη αυτή η διαδικασία είχε έναν χαρακτήρα λύτρωσης, κάθαρσης, αυτογνωσίας. Και ναι, όντως το κομμάτι της αφήγησης, όταν μεταφέρεται το βίωμα στο χαρτί, έχει μια ιδιαίτερη γοητεία», είπε στο podcast.