Απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις έλαβαν οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί εργαζόμενοι του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο 105.5», κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2025, με την κάλυψη των ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ και ΕΤΕΡΜ–Θ.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι παραμένουν απλήρωτοι για σχεδόν τρεις μήνες, την ώρα που ο εργοδότης τους, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, εμφανίζεται συνεπής στις υποχρεώσεις του προς άλλους εργαζόμενους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των εργαζομένων «Στο Κόκκινο 105.5»:

«Απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης που πραγματοποίησαν στις 9/9/25 οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί και διοικητικοί εργαζόμενοι του ρ/σ «Στο Κόκκινο 105.5», με την κάλυψη των ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΜ-Θ, ΕΤΕΡΜ–Θ.

Το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ), ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναπτύσσει τις θέσεις του κόμματος, μεταξύ άλλων για τα εργασιακά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις, την ανάγκη επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα όμως, ως εργοδότης και ιδιοκτήτης του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο 105.5», ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστά τα δεδουλευμένα σχεδόν τριών μηνών σε εμάς, τους δημοσιογράφους, παραγωγούς και διοικητικούς εργαζόμενους του μέσου. Το ίδιο μαρτύριο βιώνουν οι συνάδελφοί μας της «Αυγής» και του site της «Αυγής».

Δεν ξέρουμε κατά πόσο αντιλαμβάνονται όλοι – όσοι… πρέπει- πόσο αλγεινές εντυπώσεις προκαλεί αυτή η κραυγαλέα διάσταση ανάμεσα, αφενός στις θέσεις και διακηρύξεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για τον κόσμο της εργασίας και, αφετέρου, στην απαράδεκτη αντιμετώπιση των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, των οποίων ιδιοκτήτης είναι το κόμμα. Το βέβαιο όμως είναι ότι εμείς δεν αντέχουμε άλλο να βιώνουμε αυτήν τη συμπεριφορά, η οποία δεν αποβαίνει μόνο ολέθρια για τις συνθήκες της ζωής μας, αλλά και άκρως προσβλητική για την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια.

Αντιδρώντας σε αυτήν την αχαρακτήριστη κατάσταση, στις διαδοχικές αθετήσεις των καθημερινών καλοκαιρινών δεσμεύσεων που ανελάμβανε ο ιδιοκτήτης–εργοδότης και στην συνακόλουθη αύξηση των απλήρωτων δεδουλευμένων, την προηγούμενη εβδομάδα εξαγγείλαμε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά το διήμερο 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Με άμεσο αίτημα, όχι την «εφ’ άπαξ» εξόφληση όλων των οφειλών προς εμάς, αλλά την καταβολή ενός μισθού – από τους σχεδόν 3,5 που μας οφείλονταν. Αυτός ήταν ο μοναδικός όρος για να αναστείλουμε άμεσα τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Τη Δευτέρα, 9/9, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μας γνωστοποίησε ότι θα κατέβαλε μόνο μισό μισθό – κάτι που πράγματι έγινε. Και μας ζητήθηκε ν’ αρκεστούμε σε αυτό (το μισό…) αναστέλλοντας τις προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις. Εν ολίγοις: Πληρωνόμαστε με το σταγονόμετρο και καλούμαστε να θεωρήσουμε επαρκείς ακόμη και τους επιμερισμούς κάθε σταγόνας, σε δόσεις!… Συγγνώμη, αλλά η οικονομική ξηρασία διαρκείας που υπομένουμε δεν μας το επιτρέπει.

Σε πλήρη συντονισμό με την αντίστοιχη απόφαση των συναδέλφων της «Αυγής», προχωρούμε στις προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις, δηλαδή:

Στάση εργασίας από τις 18.00 έως τις 22.00 την Τετάρτη (10/9) και

24ωρη απεργία, από τις 06.00 της Πέμπτης (11/9) έως τις 06.00 της Παρασκευής (12/9)

Δηλώνουμε ότι θα αναστείλουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις ευθύς μόλις καταβληθεί ο… άλλος μισός μισθός.

Οφείλουμε όμως να επισημάνουμε ή να υπενθυμίσουμε ορισμένες αλήθειες και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα.

Πρώτον: Απαιτούμε ίση αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους (δηλαδή όσων απασχολούνται εκτός των ΜΜΕ του κόμματος) που έχουν εργοδότη τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ευτυχώς, όπως μαθαίνουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι συνεπέστατος στις υποχρεώσεις που έχει απέναντί τους – και πολύ καλά κάνει. Ήρθε όμως η ώρα να δείξει την ίδια συνέπεια και προς εμάς.

Δεν το λέμε επειδή νιώθουμε «αποπαίδια» που θέλουν να γίνουν «παιδιά». Το λέμε και το αξιώνουμε, διότι νιώθουμε «παιδιά» της δουλειάς μας και μόνο. Ζούμε από την εργασία μας. Και μάλιστα μια εργασία η οποία, μετά τις οδυνηρές μισθολογικές περικοπές που έγιναν στο «Κόκκινο» προ επταετίας και με το κατοπινό, διαρκές «πάγωμα» των αποδοχών, μόνο καλοπληρωμένη δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί. Επιτέλους, ας συνειδητοποιήσουν ορισμένοι ότι δεν μπορούν να ζητούν «υπομονή» από ανθρώπους που ζουν με 800 – 900 ευρώ (καθαρά) τον μήνα και μένουν κατ’ εξακολούθηση απλήρωτοι ή λαμβάνουν «πετσοκομμένους» τους μισθούς τους.

Δεύτερον: Στο «Κόκκινο» συμβαίνει κάτι αλλόκοτο. Όσο μειώνεται ο αριθμός των δημοσιογράφων, παραγωγών και διοικητικών εργαζόμενων, τόσο αυξάνονται τα απλήρωτα δεδουλευμένα τους!

Τούτο το φαινόμενο υπογραμμίζει ότι η συνέπεια απέναντι στους εργαζόμενους του σταθμού δεν συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες του ιδιοκτήτη. Κι αυτό το συμπέρασμα είναι το επιεικέστερο από όσα θα μπορούσαν να εξαχθούν, σχετικά με τις «διαθέσεις» του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, όχι μόνο απέναντι σε εμάς, αλλά -τελικά- και απέναντι στον ίδιο τον σταθμό. Διότι κανένα μέσο ενημέρωσης δεν μπορεί να ευδοκιμήσει, όταν οι συντελεστές του αντιμετωπίζονται έτσι.

Τρίτον: Η απαράδεκτη στάση που τηρεί ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει ήδη επιφέρει σοβαρά τραύματα στο «Κόκκινο». Κατά τα τελευταία χρόνια πολλοί/ές συνάδελφοι αποχώρησαν, μη αντέχοντας τη σκληρή πραγματικότητα των συρρικνωμένων και καθηλωμένων αποδοχών – πραγματικότητα που επιδεινώθηκε δραματικά από το καλοκαίρι του 2024, με τα απλήρωτα δεδουλευμένα. Πλην λιγοστών εξαιρέσεων, τα κενά δεν καλύφθηκαν. Οι ελλείψεις έγιναν κάτι παραπάνω από αισθητές σε νευραλγικούς τομείς (κυρίως το ρεπορτάζ και τη σύνταξη) κι αυτό μοιραία έχει πλήξει το όλο ενημερωτικό και δημοσιογραφικό «προϊόν» του σταθμού.

Κάθε προσπάθεια να ανασυγκροτηθεί , να αναδιοργανωθεί και να «αναστηλωθεί» ο σταθμός θα αποδειχθεί χτίσιμο πάνω στην άμμο, εάν δεν εκλείψει αυτή η διπλή τροχοπέδη: Υποστελέχωση και οικονομική ασυνέπεια απέναντι στους εργαζόμενους. Τους εργαζόμενους που κρατήσαμε ζωντανό το «Κόκκινο» και σε περιόδους εξαιρετικά δύσκολες, κατά τις οποίες ο σταθμός φαινόταν – και ήταν- πλήρως εγκαταλελειμμένος.

Ζητάμε από τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τα αυτονόητα. Να τηρήσει τις δεσμεύσεις του. Να φροντίσει, επιτέλους, για την εξασφάλιση της κανονικής (όχι… της μισής ή της «πετσοκομμένης») μισθοδοσίας κάθε μήνα και να συζητήσει με ειλικρίνεια μαζί μας για τους ρυθμούς, με τους οποίους θα μειωθούν και τελικά θα εκλείψουν οι οφειλές του προς εμάς.

Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις το «Κόκκινο» μπορεί, όντως, να μπει σε τροχιά ανόρθωσης. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ οφείλει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Το οφείλει (και αυτό) σε εμάς, αλλά και στους ακροατές ενός σταθμού, «πομπού» αριστερών, προοδευτικών αξιών και αντιλήψεων, όμοιος του οποίου δεν βλέπουμε να υπάρχει στα ερτζιανά, στο φάσμα των ενημερωτικών ραδιοφώνων.

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2025».