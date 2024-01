Με 50 βραβεία, ΗΒΟ και Disney+ ξεχώρισαν στην χθεσινή 75η απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy, αναδεικνύοντας το Vodafone TV ως τον πάροχο με τον πιο πλούσιο κατάλογο στην ελληνική αγορά, με σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που ξεχωρίζουν σε κοινό και κριτικούς.

Το ΗΒΟ έγινε και πάλι το στούντιο που τιμήθηκε με τα περισσότερα βραβεία καθώς κατάφερε να αποσπάσει 31 βραβεία, με τον τέταρτο κύκλο του “Succession” να ξεχωρίζει με 6 βραβεία, ανάμεσά τους και εκείνο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς, το “The Last of Us”με 8 τεχνικά και το “The White Lotus” που μόλις ανακοίνωσε την τρίτη του σαιζόν να κερδίζει στην κατηγορία Β’ ρόλου για την σαρωτική Τζένιφερ Κούλιτζ. Η τέταρτη και τελευταία σαιζόν του “Succession” έρχεται πολύ σύντομα, αποκλειστικά στο Vodafone TV, ενώ οι τρεις προηγούμενοι κύκλοι βρίσκονται ήδη στην πλατφόρμα.

Από την άλλη, το Disney+ έδωσε το παρών με original παραγωγές του, αλλά και προγράμματα σε παραγωγή του FX, με τον υπέροχο δεύτερο κύκλο του “The Bear” να ξεχωρίζει με 6 βραβεία, μεταξύ άλλων και με εκείνο για την Καλύτερη Κωμική Σειρά και με το “Abbot Elementary” να βρίσκεται και φέτος μέσα στις νικητήριες λίστες.

Αναλυτικά, τα βασικά βραβεία της βραδιάς ως εξής:

Καλύτερη Δραματική Σειρά – Succession (HBO)

Καλύτερη Κωμική Σειρά – The Bear (Disney+)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Κίραν Κάλκιν, Succession (HBO)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Σάρα Σνουκ, Succession (HBO)

Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, The Bear (Disney+)

Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Κουίντα Μπράνσον, Abbot Elementary (Disney+)

Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Έμπον Μος-Μπάχραχ, The Bear (Disney+)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά – Άγιο Εντέμπιρι, The Bear (Disney+)

B’ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Μάθιου Μακ Φέιντεν, Succession (HBO)

Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά – Τζένιφερ Κούλιτζ, The White Lotus (HBO)

Σενάριο σε Κωμική Σειρά: System, The Bear (Disney+)

Σενάριο σε Δραματική Σειρά: Connor’s Wedding, Succession (HBO)

Σκηνοθεσία σε Κωμική Σειρά: Review, The Bear (Disney+)

Σκηνοθεσία σε Δραματική Σειρά: Connor’s Wedding, Succession (HBO)