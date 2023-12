Αυτές τις γιορτές, το Vodafone TV γίνεται ο απόλυτος χριστουγεννιάτικος προορισμός, γιορτάζοντας την επέτειο των 10 χρόνων του «Ψυχρά κι Ανάποδα» της Disney, μαζί και με το «Μύθος: Μια Ψυχρή και Ανάποδη Ιστορία», μια νέα μικρού μήκους ταινία από το παγωμένο μαγικό σύμπαν και φυσικά την άφιξη της ταινίας «Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» στις 15 Δεκεμβρίου στο Disney+, όπου θα υπάρχει η πλήρης συλλογή με τις περιπέτειες του πιο διάσημου αρχαιολόγου.

Επιπλέον, είναι διαθέσιμο ένα απίστευτα μοναδικό Χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα με όλους τους αγαπημένους ήρωες, από τον «Χάρι Πότερ και την Φιλοσοφική Λίθο» και τα «Γκρέμλινς» μέχρι ταξίδια με το «Πολικό Εξπρές» αλλά και το πολυαναμενόμενο φινάλε του “Milky Way” στις 21 Δεκεμβρίου και την ευκαιρία για ένα απολαυστικό binge-watching για την πιο σημαντική ελληνική τηλεοπτική προσθήκη της χρονιάς. Όλα αυτά διαθέσιμα στο Vodafone TV μόνο με 9,90€/μήνα.

It’s Christmas time​: οι καλύτερες γιορτινές ταινίες στο Vodafone TV

Τα Χριστούγεννα είναι στιγμές και στο Vodafone TV βρίσκονται όλες εκείνες οι ταινίες που έχουν καθορίσει τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Από όλη τη συλλογή ταινιών «Μόνος στο Σπίτι», «Ψυχρά κι Ανάποδα» και «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει» στο Disney+ μέχρι το «Πολικό Εξπρές», και τον κλασικό πια «Χάρι Πότερ και τη Φιλοσοφική Λίθο», το Vodafone TV συνθέτει τα πιο ζεστά Χριστούγεννα μέσα από ένα αφιέρωμα γεμάτο μαγεία.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«INDIANA JONES ΚΑΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ»

Ταινία της Lucasfilm διαθέσιμη 15 Δεκεμβρίου

Η ταινία «Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου», το πιο πρόσφατο κεφάλαιο του επικού και εμβληματικού franchise, είναι μια ξέφρενη, κινηματογραφική περιπέτεια, με πρωταγωνιστές τους Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters, Ethann Isidore και Mads Mikkelsen. Όλες οι προηγούμενες εμβληματικές ταινίες του Indiana Jones, «Indiana Jones και οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού», «Indiana Jones και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού», «Indiana Jones και η Τελευταία Σταυροφορία» και «Indiana Jones και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου», είναι τώρα διαθέσιμες στο Disney+.

«Ο ΠΕΡΣΙ ΤΖΑΚΣΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ»

Πρωτότυπη σειρά διαθέσιμη 20 Δεκεμβρίου

Στη νέα πρωτότυπη σειρά του Disney+, «Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι», o Πέρσι Τζάκσον αναλαμβάνει μια επικίνδυνη αποστολή. Ξεφεύγοντας από τέρατα και παραπλανώντας θεούς, πρέπει να διασχίσει την Αμερική, για να επιστρέψει στον Δία τον Μέγα Κεραυνό του και να σταματήσει έναν γενικευμένο πόλεμο. Όταν χάνει τη μητέρα του, ο Πέρσι βρίσκει προστασία στο στρατόπεδο των ημίαιμων, ένα καταφύγιο για ανήλικους ημίθεους. Πρέπει τώρα να αποδείξει την αξία του και να έρθει αντιμέτωπος με την καταγωγή του, αφού μαθαίνει ότι είναι ημίθεος και ο ίδιος. Ξεκινά, λοιπόν, μια επικίνδυνη αναζήτηση των εχθρών του, καθώς ψάχνει τον δρόμο για τον Κάτω Κόσμο. Με τη βοήθεια των συντρόφων του, της Άναμπεθ και του Γκρόβερ, ο Πέρσι θα βρει ταξιδεύοντας τις απαντήσεις που αναζητά: πώς να χωρέσει σε έναν κόσμο που τον κάνει να νιώθει παράταιρος, αν θα ξαναδεί ποτέ τη μητέρα του, αλλά και αν θα μπορέσει ποτέ να μάθει ποιος πραγματικά είναι ο προορισμός του.

«ΦΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Πρωτότυπη σειρά διαθέσιμη τώρα

Η σειρά μυστηρίου «Φόνος στην Άκρη του Κόσμου», παραγωγής FX, παρουσιάζει ένα νέο είδος ντετέκτιβ να κάνει κουμάντο: μια ερασιτέχνη ερευνήτρια και εξπέρ χάκερ ονόματι Ντάρμπι Χαρτ. Σ’ αυτήν τη νέα σειρά μίας σεζόν, η Ντάρμπι και άλλοι οχτώ καλεσμένοι δέχονται μια πρόσκληση από έναν μοναχικό δισεκατομμυριούχο να παρευρεθούν σε ένα θέρετρο που βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη και εντυπωσιακή τοποθεσία. Όταν ένας από τους καλεσμένους εντοπίζεται νεκρός, η Ντάρμπι πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις ικανότητές της προκειμένου να αποδείξει ότι πρόκειται για δολοφονία, μέσα σε ένα κλίμα από αντικρουόμενα συμφέροντα και προτού ο δολοφόνος σκοτώσει ξανά.

«ΝΟΕΛ»

Ταινία διαθέσιμη τώρα

Η κόρη του Κρις Κρινγκλ είναι στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αλλά εύχεται να κάνει κάτι σημαντικό όπως ο αδελφός της Νικ, που θα πάρει τη θέση του πατέρα τους για τις φετινές γιορτές. Όταν ο Νικ είναι έτοιμος να διαλυθεί σαν μπισκότο πιπερόριζας από την πολλή πίεση, η Νοέλ τού προτείνει να κάνει ένα διάλειμμα μακριά… μα όταν δεν επιστρέφει, η Νοέλ πρέπει να βρει τον αδελφό της και να τον φέρει πίσω εγκαίρως ώστε να σώσει τα Χριστούγεννα.

«ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ»

Ταινία διαθέσιμη τώρα

Ο Κένεθ Μπράνα πρωταγωνιστεί ως διάσημος ντετέκτιβ Ηρακλής Πουαρό σε αυτό το τρομακτικό μυστήριο που διαδραματίζεται μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια απόκοσμη παραμονή των Αγίων Πάντων. Συνταξιούχος πλέον και αυτοεξόριστος στη λαμπερή Βενετία, ο Πουαρό παρακολουθεί απρόθυμα μια σεάνς σε ένα ετοιμόρροπο, στοιχειωμένο παλάτσο. Όταν ένας από τους προσκαλεσμένους δολοφονείται, ο ντετέκτιβ βρίσκεται σε έναν εχθρικό και σκοτεινό κόσμο γεμάτο μυστικά. Ο Κένεθ Μπράνα φέρνει και πάλι κοντά πολλούς συντελεστές των ταινιών «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» του 2017 και «Έγκλημα στον Νείλο» του 2022.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

“DAVID HOLMES: THE BOY WHO LIVED”

Ο γυμναστής Ντέιβιντ Χολμς ήταν ο κασκαντέρ σε όλες τις δύσκολες σκηνές του Ντάνιελ Ράντκλιφ σε όλες τις δύσκολες σκηνές του Χάρι Πότερ, μέχρι που ένα ατύχημα τον καθήλωσε σε αμαξίδιο. Η συνάντησή τους στο «David Holmes: The Boy Who Lived» είναι το πιο συγκινητικό ντοκιμαντέρ της χρονιάς, δια χειρός ΗΒΟ. ​

“JULIA” S2

Η γεμάτη νοστιμιές ζωή της Τζούλια Τσάιλντ έρχεται με τον δεύτερο κύκλο του «Julia» του ΗΒΟ, για να ξαναδώσει γεύση στα όποια άνοστα βράδια και να υπενθυμίσει πως αυτό είναι ένα από τα πιο κρυμμένα διαμάντια του ΗΒΟ.

“RAP SH!T” S2

Η Μία και η Σουάνα επιστρέφουν με έναν δεύτερο ακόμα πιο δυνατό κύκλο, εκεί όπου το «RAP SH!T» έψαχνε να βρει τις κατάλληλες rap ρίμες σε έναν εξαιρετικό πρώτο κύκλο. Στις 15 Δεκέμβρη έρχεται η συνέχεια, αποκλειστικά στο Vodafone TV.

“THE RINGLEADER: THE CASE OF THE BLING RING”

Πριν περίπου μια δεκαετία, η Σοφία Κόπολα σκηνοθέτησε το «The Bling Ring», την αληθινή ιστορία μιας παρέας έφηβων κοριτσιών που λήστευε σπίτια διασημοτήτων. Και αυτή είναι η πιο αληθινή ιστορία στο «The Ringleader: The Case Of The Bling Ring», που θα σοκάρει με το «είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό».

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

“END OF SUMMER”

Βασισμένο στο ομότιλο best seller της νορβηγίδας Άντερς ντε λα Μότε, το “End of Summer” αφηγείται με ένα εξαιρετικά καλογραμμένο σενάριο, την εξαφάνιση ενός 5χρονου αγοριού ένα καλοκαίρι στη βόρεια Σουηδία. Κι εκεί που η Αστυνομία κλείνει την υπόθεση, 20 χρόνια μετά η μεγαλύτερη αδερφή του εξαφανισμένου μικρού συναντάει ένα αγόρι που μοιάζει να έχει μια ανατριχιαστικά ίδια ιστορία με της οικογένειάς της. Και αυτό είναι το θρίλερ της χρονιάς σε μια εξαιρετική μίνι σειρά.

“THE MOST REMOTE RESTAURANT IN THE WORLD”

Τι θα λέγατε για μια επίσκεψη στο πιο απομακρυσμένο εστιατόριο του κόσμου για το οποίο μιλούν όλοι; Τοποθετημένο στην Γροιλανδία, το «The Most Remote Restaurant In The World» της Viaplay είναι το ντοκιμαντέρ που πρέπει να δει κανείς, πριν το επισκεφθείς.

VIDEO CLUB: ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

«Η ΚΑΛΟΓΡΙΑ II»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση από 19/12​

Το σίκουελ της παγκόσμιας επιτυχίας ακολουθεί την Αδελφή Αϊρίν, η οποία για μία ακόμα φορά έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον δαίμονα Βάλακ που κρύβεται πίσω από το τρομαχτικό προσωπείο μιας καλόγριας. Και αυτή είναι η «ΚΑΛΟΓΡΙΑ ΙΙ», που έσπασε τα ταμεία.

«TOP GUN: MAVERICK»

Με περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας ως ένας από τους καλύτερους πιλότους της αεροπορίας, ο Πιτ «Μάβερικ» Μίτσελ (Τομ Κρουζ) δουλεύει ως εκπαιδευτής πιλότων, όταν θα συναντήσει τον γιο του εκλιπόντα φίλου Υποσμηναγού Νικ Μπράντσο. Και εκεί ξεκινάει το «Top Gun Maverick», η μεγάλη εισπρακτική και καλλιτεχνική επιτυχία του Τομ Κρουζ, που ανέστησε το Χόλιγουντ στην μετά-covid era. ​

«ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ» αποκλειστικά στο αποκλειστικά στο ERTFLIX

Η Έρημη Χώρα, η πρώτη παραγωγή του ERTFLIX είναι ήδη διαθέσιμη με τα 4 πρώτα επεισόδια. Το συγκλονιστικό φινάλε έρχεται. Η σειρά είναι προσβάσιμη σε όλους με ακουστική περιγραφή εικόνας για άτομα με οπτική αναπηρία και δυνατότητα εμφάνισης υποτίτλων για κωφούς και βαρήκοους, αποκλειστικά στο ERΤFLIX. Η σειρά, σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιώργου Γκικαπέππα, πραγματεύεται μια δυνατή οικογενειακή ιστορία.

Η Εύα, μια μικρή Ελληνορουμάνα που έχει πρόβλημα με την ομιλία, χάνει την ίδια μέρα και τους δυο της γονείς σε δυστύχημα. Ο Λουκάς, ο ερημίτης ρατσιστής παππούς της που δεν την έχει δει ποτέ, είναι ο μόνος Έλληνας συγγενής της που μπορεί να αναλάβει την κηδεμονία της, ωστόσο εκείνος την αρνείται πεισματικά. Την άγνωστη τύχη της Εύας αναλαμβάνει τότε η Μαρίνα, μια κοινωνική λειτουργός με διαλυμένη οικογένεια, που αποφασίζει να παλέψει με τον Λουκά και το παρελθόν του, αναγκάζοντας έτσι εκείνον αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό, να αντιμετωπίσουν για πρώτη φορά τη σωτηρία τους.

Στην σειρά πρωταγωνιστούν οι: Γιώργος Κέντρος, Δανάη Σκιάδη, Γιώργος Καραμίχος, Άννα Μαρία Μαρινάκη, Νίκος Αρβανίτης, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Γιώργος Γιαννόπουλος, Χρήστος Κοντογιώργης, Αλεξία Σαπρανίδου, Κίττυ Παϊταζόγλου, Στέλιος Ξανθουδάκης, Δημήτρης Αριανούτσος, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Stefania Marola, Carmen Ionescu, Mihai Dinvale.

Ο τελευταίος κύκλος του «The Crown» στο NETFLIX

Aυτό θα είναι το επικό φινάλε μιας ολόκληρης γενιά, αφού το «The Crown» ρίχνει την αυλαία του αυτόν τον Δεκέμβρη, με τα γεγονότα που ακολουθούν τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, και κυρίως της μεγάλης πτώσης που έπρεπε να διαχειριστεί η βασιλεία της Μεγάλης Βρετανίας.

