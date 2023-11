Ο Νοέμβριος κάνει το Vodafone TV να φαντάζει ως ο απόλυτος τηλεοπτικός προορισμός. Με το “Milky Way” την πρώτη τηλεοπτική δουλειά του βραβευμένου με Χρυσό Φοίνικα Βασίλη Κεκάτου, να είναι διαθέσιμη αποκλειστικά και uncut στο Vodafone TV αμέσως μετά τη προβολή του κάθε επεισοδίου στο Mega, αλλά και ένα μοναδικό αφιέρωμα με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών από το ΗΒΟ, το Disney+ και την Viaplay με τίτλο “THE BEST TV”, οι συνδρομητές μπορούν να ζήσουν ατελείωτες ώρες απολαυστικού binge-watching.

Παράλληλα συνεχίζεται ο εξαιρετικά δημοφιλής δεύτερος κύκλος του “Loki”, έρχεται το καταιγιστικό “Culprits”, αλλά και το “Faraway Downs”, η σειρά του Μπαζ Λούρμαν, βασισμένη στην προ 15ετίας «Αυστραλία» του στο Disney+, φυσικά ο πολυαναμενόμενος δεύτερος κύκλος του “The Gilded Age” στο ΗΒΟ και σε αποκλειστικότητα το “Friends: The Reunion”, το ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ ΜΑΧ για την τελευταία φορά που τα «Φιλαράκια» βρέθηκαν για να γιορτάσουν το ποπ φαινόμενο μιας σειράς που έγραψε τη δική του τηλεοπτική ιστορία.

Οι συνδρομητές μπορούν να τα απολαύσουν όλα αποκλειστικά στο Vodafone TV μόνο με 9,90€/μήνα, διαθέσιμο πλέον και σε συσκευές Samsung με λειτουργικό Tizen 4.0.

UNCUT “MILKY WAY” ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ STREAMING PARTNER ΤΟ VODAFONE TV

Το Vodafone TV πρωτοπορεί και αγκαλιάζει την ελληνική μυθοπλασία, αφού γίνεται ο αποκλειστικός streaming partner της σειράς “Milky Way”, που θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την συχνότητα του Mega την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου στις 23:10.

Η ιστορία, όπως την οραματίστηκε ο Βασίλης Κεκάτος, ρομαντική, edgy και uncut θα διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα και on demand για τους συνδρομητές του Vodafone TV, απ’ ευθείας μετά την προβολή του κάθε επεισοδίου στο Mega, τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας για να μπορούν οι θεατές να την παρακολουθήσουν οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν και από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν βρίσκονται.​

Ανάμεσα στις 8 καλύτερες τηλεοπτικές προτάσεις μυθοπλασίας για το 2023, στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Series Mania, το «Milky Way» αφηγείται την ιστορία της Μαρίας, που μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, την κρατάει ακόμα πιο δέσμια στην κλειστή κοινωνίας μιας μικρής επαρχιακής πόλης, ξεχασμένης από κάθε γαλαξία.

Με ένα υπέροχο καστ από τη Θέμιδα Μπαζάκα, τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου και την Γιούλικα Σκαφιδά μέχρι guest εμφανίσεις από την Ελένη Φουρέιρα, τον Αργύρη Μπακιρτζή, την Τόνια Σωτηροπούλου, τη Σοφία Κόκκαλη, τον Αργύρη Ξάφη και τον Νίκο Καραθάνο, ένα νεανικό μπουκέτο πρωταγωνιστών (Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Κορίνα Ντουλλάαρτ, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Σταύρος Τσουμάνης, Στυλιάνα Ιωάννου, Ναταλία Σουίφτ, Αφροδίτη Καποκάκη, Ευαγγελία Καμάρα, Ιωάννης Ιώκο Κοτίδης, Μιχαήλ Ταμπακάκης) και με τη μουσική των Κid Moxie και Κωστή Μαραβέγια, το «Milky Way» σε παραγωγή της Foss Productions είναι σίγουρα η τηλεοπτική πρόταση της χρονιάς.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ “THE BEST TV” μόνο στο VODAFONE TV​

Ιστορίες που άλλαξαν τους κανόνες της τηλεόρασης από τα μεγαλύτερα στούντιο, βραβευμένες σειρές που μένουν αναλλοίωτες μέσα στα χρόνια, νέα διαμάντια. Aυτό είναι το νέο μεγάλο αφιέρωμα του Vodafone TV με 45 πολυβραβευμένους τίτλους για ένα απολαυστικό binge watching, από το HBO, το Viaplay και το Mega, μέχρι τους δημοφιλείς τίτλους του Disney+

Ενδεικτικά, μερικούς από τους τίτλους που φιλοξενεί η κατηγορία / αφιέρωμα είναι το “House of the Dragon”, το “The White Lotus”, το “Veep”, το “Sex & the City” και το “The Sopranos” από το ΗΒΟ, το “Planet Sex With Cara Delevigne”, το “Milky Way” του Βασίλη Κεκάτου, το animated series “Pablo”, αλλά και το “Lost”, το “The X-Files”, το “Homeland”, το “The Bear” και το “The Mandalorian” από το Disney+!

ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠO TO DISNEY+

“FARAWAY DOWNS”

Διαθέσιμο από 26/11 με όλα τα επεισόδια

Η ιστορία επικεντρώνεται γύρω από μια Αγγλίδα αριστοκράτισσα, τη λαίδη Σάρα Άσλεϊ (Nicole Kidman) που ταξιδεύει στην άλλη άκρη του κόσμου προκειμένου να έρθει αντιμέτωπη με τον δύστροπο σύζυγό της και να πουλήσει ένα ασυνήθιστο περιουσιακό στοιχείο: ένα ράντσο 4 εκατομμυρίων στρεμμάτων στην ενδοχώρα της Αυστραλίας. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, ένας αδίστακτος Αυστραλός γαιοκτήμονας, ο βασιλιάς Κάρνι (Bryan Brown), καταστρώνει ένα σχέδιο για να πάρει τη γη της και εκείνη ενώνει τις δυνάμεις της με έναν σκληροτράχηλο βοσκό (Hugh Jackman) προκειμένου να προστατεύσει την περιουσία της.

“CULPRITS”Διαθέσιμο από 8/11 με όλα τα επεισόδια

Ο Τζο Πέτρους ζει το αμερικανικό όνειρο: έχει τον αρραβωνιαστικό του τον Τζουλς, τα παιδιά του, Φράνκι και Μπαντ, και ξεκινάει τη δική του επιχείρηση σε ένα ήσυχο προάστιο. Ο Τζο, όμως, έχει ένα μυστικό. Τρία χρόνια πριν, είχε στρατολογηθεί από τη διαβόητη Βρετανίδα εγκληματία Νταϊάν Χέργουντ για να πάρει μέρος σε ένα επικίνδυνο έγκλημα με την υπόσχεση ότι θα γίνει πλούσιος και θα καταφέρει να ξεκινήσει μια ολοκαίνουργια ζωή. Τώρα, το επικίνδυνο παρελθόν του Τζο φαίνεται ότι τον πλησιάζει. Όταν ένας δολοφόνος αρχίζει να απειλεί τη συμμορία που διέπραξε το έγκλημα, ο Τζο συνειδητοποιεί ότι ο μόνος τρόπος για να είναι ασφαλής η οικογένειά του είναι να επιστρέψει στο Λονδίνο, να έρθει σε επαφή με την παλιά του συμμορία και να βρουν την Νταϊάν.

“DOCTOR WHO”

Από τις 25 Νοεμβρίου

Τα τρία νέα επεισόδια, “Doctor Who”, για την 60η επέτειο της σειράς, έρχονται από τις 25 Νοεμβρίου αποκλειστικά στο Disney+ στην Ελλάδα. Τα νέα επεισόδια “The Star Beast” (25 Νοεμβρίου), “Wild Blue Yonder” (2 Δεκεμβρίου) και “The Giggle” (9 Δεκεμβρίου), επανενώνουν τον 14ο Doctor (David Tennant) και την Ντόνα Νόμπλ (Catherine Tate), οι οποίοι θα έρθουν αντιμέτωποι με τον πιο τρομακτικό κακό, τον Toymaker, τον οποίο υποδύεται ο Neil Patrick Harris.

“AMERICAN HORROR STORIES” Κ3

29 Νοεμβρίου με 4 επεισόδια διαθέσιμα

Το “American Horror Stories” αποτελεί ένα spin-off της βραβευμένης και επιτυχημένης σειράς ανθολογίας των Ryan Murphy και Brad Falchuk, American Horror Story. Σε κάθε επεισόδιο της σειράς θα προβάλλεται και μια διαφορετική ιστορία τρόμου.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤO ΗΒΟ

“THE GILDED AGE” S2

Διαθέσιμο τώρα

Σας έλειψε η Κάρι Κούν και οι έρωτες και τα πάθη μιας αλλοτινής εποχής; Ο δεύτερος πολυαναμενόμενος κύκλος του “The Gilded Age” έρχεται ακριβώς εκεί που έμεινε ο πρώτος κύκλος, για να πιάσει ξανά τις περιπέτειες εκείνων των ηρώων που έμαθαν να ζουν στην κόψη. Αλλά σε μια κόψη elegant και αρκούντως παθιασμένης.

“THE WEEKEND: LIVE AT SOFIA STADIUM”

Λίγο πριν το λανσάρισμα του ΤΗΕ ΙDOL στο ΗΒΟ, ο The Weeknd έδωσε μια μοναδική συναυλία, που μαγνητοσκοπήθηκε στο Sofi Stadium και αποκαλύπτει πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι ο The Weeknd. Παλιότερες και καινούργιες επιτυχίες σε ένα μοναδικό live gig από εκείνα τα λίγα που είναι τυχεροί όσοι παρακολούθησαν. Αποκλειστικά στο Vodafone TV για τα μάτια σας, και κυρίως για τ’ αυτιά σας… και μόνο!

“RAP SHIT YR02”

Διαθέσιμο από τέλη Νοεμβρίου

Ένα διαφορετικό “Gossip Girl” που δεν μοιάζει καθόλου με το Gossip Girl. Έτσι περιέγραφαν το “Rap Sh!t” όταν κυκλοφόρησε στο ΗΒΟ ένα χρόνο πριν! Οι περιπέτειες μιας χούφτας εφήβων που ανακαλύπτουν τον…σκληρό έξω κόσμο μέσα από τα social media επιστρέφει και είναι πιο άγριος από ποτέ. Είστε έτοιμοι; Για να δούμε.

ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ

“FRIENDS: THE REUNION”

Έξι μείον ένας κάνει πάλι έξι, όταν πρόκειται για τα ”ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ”. Θυμηθείτε το ‘FRIENDS: THE REUNION’ του ΗΒΟ ΜΑΧ, αποκλειστικά στο Vodafone TV, την τελευταία φορά που όλη η παρέα βρέθηκε για να γιορτάσει το ποπ φαινόμενο μιας σειράς που έγραψε και συνεχίζει να γράφει την δική του τηλεοπτική ιστορία.

“THE TOYS THAT BUILT AMERICA”

Το “The Toys That Built America” είναι η τρανή απόδειξη πως οι αναμνήσεις είναι πιο δυνατές από το οτιδήποτε και είναι ικανές να χτίσουν το οτιδήποτε από το μηδέν. Κάπως έτσι, τα παιχνίδια ορίζουν το ποιοι είμαστε και αυτό το ντοκιμαντέρ του History Channel το αποδεικνύει περίτρανα!

“SPIELBERG”

Μια ζωή γεμάτη ιστορίες, βραβεία, φαντασία και ταινίες. Πως αλλιώς να περιγραφεί η ζωή του μεγαλύτερου και πιο προσβάσιμου παραμυθά του Χόλυγουντ, που δεν είναι άλλος από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ; Το μοναδικό ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ πηγαίνει μπρος και πίσω και απλώνει την ζωή ενός από τους πιο ενδιαφέροντες κινηματογραφικούς ήρωες που υπήρξαν ποτέ.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

“BATMAN AND SUPERMAN: THE BATTLE OF SONS”

Κάπου μετά το BATMAN V. SUPERMAN, έρχεται το animated ΒΑΤΜΑΝ AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPER SONS, ένα ανελέητο κυνηγητό και μια υπερηρωική μάχη, που όμοιά της είχατε καιρό να γίνετε μάρτυρες.

«ΜΟΥΜΙΕΣ»

Τρεις αρχαίες μούμιες ζουν σε μια μυστική υπόγεια πόλη, κρυμμένη στη σύγχρονη Αίγυπτο. Η παρέα αποτελείται από μια πριγκίπισσα, έναν πρώην αρματοδρόμο, τον μικρό του αδελφό και ένα ήμερο κροκοδειλάκι. Μια σειρά από ατυχή περιστατικά θα οδηγήσει τις μούμιες στο σύγχρονο Λονδίνο. Και αυτό είναι το απολαυστικό MUMMIES.

«ΧΕΛΩΝΟΝΙΤΖΑΚΙΑ»

Διαθέσιμο προς ενοικίαση από 16/11

Χελωνονιντζάκια, αυτή η εμμονή! Και ποιος δεν ήταν φίλος με τις δραστήριες χελώνες στα μικρά του; Ε τώρα, τα ΧΕΛΩΝΟΝΙΝΤΖΑΚΙΑ ζωντανεύουν σε μια περιπέτεια που δεν έχει υπάρξει άλλη! Και είναι πιο καταιγιστική από ποτέ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“MAGIC MIKE’S LAST DANCE”

Τώρα διαθέσιμο

Ένας τελευταίος χρόνος για τον Magic Mike, η επιστροφή στο παρελθόν ή μια η τελευταία έξοδος προς κάτι διαφορετικό, για μια καινούργια ζωή; Τσάνινγκ Τέιτουμ και Σάλμα Χάγιεκ στο MAGIC MIKE’S LAST DANCE.​

“HOUSE PARTY”

Tώρα διαθέσιμο

Ο Ντέιμον και ο Κέβιν είναι άφραγκοι, και αποφασίζουν να διοργανώσουν ένα πάρτι για να ρεφάρουν. Μονάχα που η βίλα ανήκει στον Le Bron James. Κι αυτό γιατί πρέπει απαραίτητα να είναι κακό; Αυτό είναι το θεότρελο HOUSE PARTY.

Ακόμη, αυτόν τον μήνα, ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στις καλύτερες ACTION ADVENTURES για on demand προβολή περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το «MEG2: THE TRENCH», το «JURRASIC WORLD», το «FAST AND FURIOUS: F9» και την τετραλογία του «JASON BOURNE».

Σχετικά με το Vodafone TV

To Vodafone TV, η πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια που προσφέρει μοναδικές εμπειρίες θέασης για όλους, συνδυάζει μοναδικά και αποκλειστικά το περιεχόμενο της ΗΒΟ, όντας «το σπίτι του ΗΒΟ στην Ελλάδα» και του καταλόγου του Disney+, των ταινιών της Warner σε Α’ Προβολή, ελληνικών ντοκιμαντέρ που πρόσφατα βραβεύτηκαν στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καθώς και του ERTflix app.