Με εντάσεις συνεχίστηκε και το τελευταίο επεισόδιο του «I’m a Celebrity get me out of here» το βράδυ της Πέμπτης (26/10). Μια από τις πρωταγωνίστριες ήταν η Μαρία Καλάβρια με τον Νίκο Βαμβακούλα όπου όλα ξεκίνησαν από μία ήττα. Κάτι που φάνηκε άλλωστε από την πρώτη σχεδόν στιγμή, ένα επεισόδιο νωρίτερα, που η Emilia Vodos έχρισε αρχηγό της μιας ομάδας την γοητευτική επιχειρηματία.

«Μόνη μου ήμουν επάνω; Έκανα ένα αγώνισμα μόνη μου; Άρα δεν ευθύνομαι εγώ που χάσαμε! Είπα για τον Τάσο και σε ρωτάω εδώ, ευθέως. Στα αστέρια που κέρδισα και λιποθύμησα και έχασε ο Μπο έριξα εγώ ευθύνη στον Μπο;» ρώτησε η Μαρία Καλάβρια με τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή να της δίνει αρνητική απάντηση και εκείνη να οδηγείται σε μια λεκτική έκρηξη. «Άρα; Εγώ κέρδισα όμως. Άρα τι βλακείες λες; Ε, βλακείες λες».

«Ότι έχω να πω σαν άνθρωπος το λέω ευθέως και δεν θα ερχόμουν ποτέ στην κάμερα να πω εάν πήγε σε δυο αγωνίσματα και έχασε ή αν το θίξω. Αυτός έχει εμμονή μαζί μου, συνέχεια λέει ότι εγώ δεν κερδίζω αγωνίσματα, ενώ έχω κερδίσει δύο και τα έχουν χάσει οι υπόλοιποι συμπαίκτες μου. Δεν γύρισα όμως ποτέ να κατηγορήσω γιατί τα αγωνίσματα είναι ομαδικά και μπορεί να συμβεί αυτό. Το θέμα είναι ο τρόπος σκέψης και αυτός δεν μου ταιριάζει», είπε στη συνέχεια η Μαρία Καλάβρια.

«Έχεις θέμα και έχεις εμμονή μαζί μου! Έχεις εμμονή μαζί μου» φώναξε στη συνέχεια η Μαρία Καλάβρια στον Νίκο Βαμβακούλα ενώπιων όλων των συμπαικτών τους, προσθέτοντας πως «εσύ είσαι ο προβληματικός».

«Θα κάνω αυτό που θέλω! Μέσα στο αγώνισμα είμαστε αντίπαλοι με τις δύο ομάδες, έξω από το αγώνισμα έχω δικαίωμα να μιλάω με όποιον επιλέγω σαν Μαρία. Είτε είναι πράσινος είτε είναι κόκκινος. Μας δημιουργεί συνέχεια πρόβλημα μέσα στην ομάδα και μετά έρχεται έξω να λέει τα δικά του όπως τον βολεύουν» τόνισε, κλείνοντας η Μαρία Καλάβρια στην κάμερα.

Εξερράγη «για την πουσ…ά» και τα έκανε όλα μπάχαλο μετά τη νέα αποχώρηση

Στον τάκο του Celebrity βρέθηκε η Στέλλα Γεωργιάδου, ο Νίκος Βαμβακούλας και ο Γιώργος Χειμωνέτος, με την πρώτη να μην τα καταφέρνει και να αποχωρεί από τον Άγιο Δομίνικο.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας αποχώρησης, όμως, ο Γιώργος Χειμωνέτος επέστρεψε στο καμπ με πολύ άγριες διαθέσεις και έγιναν όλα μπάχαλο με τα σχόλια του. «Με άφησαν τελευταίο στους αποχωρήσαντες αλλά εγώ γύρισα! Ατυχήσατε» δήλωσε αρχικά στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης για να γεμίσει με σχόλια ειρωνικά την παρέα της Αγγελικής Ηλιάδη, του Τάσου Ξιαρχό και της Emilia Vodos. «Όπως ο γελωτοποιός έχει ψεύτικο χαμόγελο για να γελάνε τα παιδάκια, έτσι γύρισε πίσω στο καμπ ο γελωτοποιός του καμπ, ο οποίος νομίζει ότι κοροϊδεύει με τις πράξεις του, τις κινήσεις του και πάνω απ’ όλα τον ίδιο του τον εαυτό» υπογράμμισε ο Τάσος Ξιαρχό με τη σειρά του.

«Όσα σχόλια και αν έκαναν οι τρεις παίκτες του ριάλιτι επιβίωσης, ο Γιώργος Χειμωνέτος στεκόταν απέναντι τους εμφανώς εκνευρισμένος για το γεγονός πως βρέθηκε ένα βήμα πριν την αποχώρηση. «Θα έπρεπε να πουν κάτι, πως αλλιώς να δικαιολογήσουν την μπούφλα αυτή. Ξαφνικά ένα κίτρινος θα πρέπει να είναι στον τάκο… Ε, ωραία, φταίω για τα πάντα» υπογράμμισε ο Γιώργος Χειμωνέτος για να ακολουθήσει ένας καβγάς με πολύ δυνατές φωνές στη ζούγκλα του Celebrity.

«Μες στα νεύρα μου τους είπα ότι μου έκαναν κάτι… χαζό! Αυτό εννοούσα και το θεωρώ ακόμα και τώρα ότι ήταν μία εκ του πονηρού πράξη! Μια, πως τη λέμε στη λαϊκή γλώσσα; Με αυτή την έννοια όποιος κι αν την έκανε, άντρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε, όποιος και να την έκανε. Αυτό θεώρησα ότι ήταν» εξήγησε στην κάμερα ο παίκτης του Celebrity για να ξεσπάσει, στο επόμενο πλάνο, ο Τάσος Ξιαρχό φωνάζοντας πως «είσαι φορτωμένος παλιός! Δεν μας καταλαβαίνεις, είσαι πολύ παλιός! Και μόνο για την ατάκα σου… δεν αξίζει να κοιμάσαι ούτε σε πέντε μέτρα από μένα. Ακυρώνεις τον διαφορετικό, με προσβάλλει αυτό».

«Εγώ το είπα σε μια φάση που μου έχεις κάνει πουσ…ά και θεωρώ ότι μου έχεις κάνει πουσ…ά! Άσε με τώρα που θα μου κάνεις και μάθημα» δήλωσε, εν εξάλλω, ο Γιώργος Χειμωνέτος προς τον νεαρό χορογράφο και τα «μπιπ» έπεφταν βροχή στο νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Τρύφωνας Σαμαράς: «Μου βγάζεις τον ανδρισμό που έχω μέσα μου»

Η πρόκληση που έθεσε η παραγωγή ήταν όταν έβαλε μπροστά στους παίκτες δύο σχετικά μεγάλα κομμάτια πάγου όπου στο κέντρο τους υπήρχε ένα κλειδί. Η αποστολή ήταν να επιλεχθούν δύο παίκτες από κάθε ομάδα, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τα σώματά τους και μόνο θα έπρεπε να παλέψουν για να λιώσουν τον πάγο και να πάρουν το κλειδί. Το οποίο ξεκλείδωνε ένα κουτί με μια μεγάλη έκπληξη.

Έτσι, η μια «καυτή» ομάδα ήταν η Αγγελική Ηλιάδη με την Emilia Vodos, ενώ την άλλη συνέθεσαν ο Τρύφων Σαμαράς με την Μαρία Καλάβρια. «Θα τα καταφέρουμε εμείς οι δύο μαζί», του είπε εκείνη μιλώντας στην κάμερα της παραγωγής με τον hair stylist να της απαντά: «Καλέ, πάντα μαζί. Εσύ μου βγάζεις αυτόν τον ανδρισμό που έχω μέσα μου. Αισθάνομαι Σβαρτσενέγκερ! Ή Κόναν ο Βάρβαρος για καλύτερο».