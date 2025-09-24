Η 13χρονη που έπεσε θύμα άγριου bullying στην Πάτρα είναι η ανιψιά της πρώην Σταρ Ελλάς, Διονυσίας Κουκίου. Η ίδια δημοσίευσε βίντεο-ντοκουμέντο με το σοκαριστικό περιστατικό, στο οποίο τέσσερις ανήλικες εξαναγκάζουν το κορίτσι να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια.

«Με την ευκαιρία που δίνει η αναγνωρισιμότητα μου θέλω να πω τα εξής. Τα οποία έχουν ενδεχομένως και άλλους που συμφωνούν με αυτήν τη θέση. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στα σχολεία μας ο εκφοβισμός και η κακοποίηση. Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της κακοποίησης λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά, αλλά πολλές φορές από την κοινωνία και το περιβάλλον. Εγώ λοιπόν θα πω δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά τους καθηγητές ή τους γονείς τους, αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενικότερης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας, της γενικότερης αδικίας, της καθυστέρησης της δικαιοσύνης, της έλλειψης της δικαίωσης, των αδικιών των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν τη βία και όχι οι άνθρωποι μεμονωμένα. Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι το κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο. Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά», σημείωσε η Διονυσία Κουκίου στη λεζάντα του βίντεο.

Στη συνέχεια η πρώην Σταρ Ελλάς πρόσθεσε: «Είναι η 13χρονη ανιψιά μου από το 1ο γυμνάσιο παραλίας Πατρών. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τη διευθύντρια του σχολείου και την αστυνομία της Πάτρας που πήραν θέση και έκαναν σωστά τη δουλειά τους και άμεσα».

Τη σοκαριστική είδηση αναδημοσίευσε και ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στο Instagram. «Το τραγικό της υπόθεσης είναι πως το σχολείο τιμώρησε τα τρία δίποδα όντα με διήμερη αποβολή. Το ακόμα πιο τραγικό όμως είναι ότι μετά την επιστροφή από την αποβολή το ένα από τα τρία δίποδα όντα ξανααπείλησε το κοριτσάκι λέγοντάς του χαρακτηριστικά ότι αφού απευθύνθηκε στην αστυνομία “θα δεις τι θα σου κάνω σε μία βδομάδα που θα έχει ξεχαστεί το θέμα”. Τα τρία δίποδα όντα, αλλά και οι γονείς τους είναι τυχερά που δεν πρόκειται για συγγενικό μου πρόσωπο! Τα τρία δίποδα όντα και οι γονείς τους είναι τυχερά που δεν είναι το παιδί μου στη θέση του μικρού κοριτσιού», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σε βάρος των τεσσάρων μαθητριών, ηλικίας από 13 έως 15 ετών, σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία, παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και κατά των γονέων τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ η υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι ανήλικες πλησίασαν το κορίτσι έξω από γυμνάσιο της περιοχής, το απείλησαν, το εξύβρισαν και το ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια. Όλο το περιστατικό καταγράφηκε με κινητό τηλέφωνο, γεγονός που ενίσχυσε τον σοκ που προκάλεσε η υπόθεση.

«Την απειλούσαν αν δεν τους φιλήσει τα πόδια, ότι θα τη μαχαιρώσουν»

Η Διονυσία Κουκίου είχε μιλήσει στην Τατιάνα Στεφανίδου και στο «Power Talk» για την 13χρονη ανιψιά της, όπου είχε τονίσει: «Την ενοχλούσαν συνέχεια στο σχολείο, την κορόιδευαν, την απειλούσαν, δεν έδινε σημασία. Κανά δυο φορές τους είχε αντιμιλήσει, να μην την ενοχλούν άλλον. Πριν από λίγες ημέρες που είχε σχολάσει έβγαιναν, την πήγαν κοντά στο πεζοδρόμιο. Την απειλούσαν αν δεν σκύψει να τους φιλήσει τα πόδια, θα τη μαχαιρώσουν και θα την πετάξουν στο αυτοκίνητο».