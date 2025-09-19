Σε μια συνέντευξη που συγκλονίζει, η πρώην Σταρ Ελλάς, Διονυσία Κουκίου μίλησε στην για το απίστευτο περιστατικό σχολικού εκφοβισμού που έφερε στο φως η οικογένειά της. Η ίδια ανέλαβε να γίνει η φωνή της 13χρονης συγγενούς της, η οποία δέχτηκε απειλές και εξευτελισμούς από τέσσερις ανήλικες, αναδεικνύοντας το σοβαρό πρόβλημα της παιδικής βίας.

Το σοκαριστικό συμβάν που οδήγησε σε μήνυση

Περιγράφοντας το περιστατικό, αποκάλυψε πως ο εκφοβισμός της 13χρονης είχε ξεκινήσει με συνεχές πείραγμα και απειλές στο σχολείο. Ωστόσο, η κατάσταση εκτραχύνθηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν οι συμμαθήτριες της 13χρονης την «στρίμωξαν» στο πεζοδρόμιο. Εκεί, την απείλησαν με μαχαίρι, απαιτώντας της να γονατίσει και να τους φιλήσει τα πόδια:

«Την ενοχλούσαν συνέχεια στο σχολείο, την κορόιδευαν, την απειλούσαν, δεν έδινε σημασία. Κανά δυο φορές τους είχε αντιμιλήσει, να μην την ενοχλούν άλλον. Πριν λίγες ημέρες που είχε σχολάσει έβγαιναν, την πήγαν κοντά στο πεζοδρόμιο. Την απειλούσαν αν δεν σκύψει να τους φιλήσει τα πόδια, θα την μαχαιρώσουν και θα την πετάξουν στο αυτοκίνητο»

Η Διονυσία Κουκίου, φανερά συγκινημένη, μίλησε για την ψυχολογική κατάσταση του παιδιού. Παρά το γεγονός ότι είναι το θύμα, η 13χρονη νιώθει ότι εκείνη φταίει για όσα συνέβησαν και φοβάται να μιλήσει. «Δεν σας κρύβω ότι είναι το θύμα και λειτουργεί σαν θύτης. Φοβάται να μιλήσει, πήγε στην Αστυνομία να δώσει κατάθεση, ήταν πρωτόγνωρο για εκείνη, νομίζει ότι εκείνη έχει κάνει κάτι κακό».

Το μοντέλο τόνισε ότι η απόφασή της να μιλήσει δημόσια δεν αφορά μόνο τη δική της οικογένεια, αλλά όλα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν παρόμοια περιστατικά. «Θέλω να μιλήσω για όλα τα παιδιά. Είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλα τα παιδιά. Στο δικό μας παιδί μπορώ εγώ που έχω το βήμα να βγω και να μιλήσω σε εσάς. Για καλή της τύχη έχει οικογένεια πίσω της που μπορεί να την στηρίξει και να την υποστηρίξει», ανέφερε.

Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στη δικαιοσύνη, με την 13χρονη να έχει καταθέσει επίσημη μήνυση, με την ελπίδα ότι θα βρει το δίκιο της και ότι η δική της ιστορία θα γίνει η αφορμή για να ευαισθητοποιηθούν γονείς και εκπαιδευτικοί.