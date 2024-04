Η ατάκα του Ηλία Ψινάκη εναντίον της Μαίρης Συνατσάκη στο πλαίσιο του Just the 2 of Us, εκτός από την αντίδραση της influencer, προκάλεσε και εκείνη της τραγουδίστριας Κατερίνας Λιόλιου, η οποία με ανάρτησή της «άδειασε» τον πρώην δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη παίρνοντας θέση υπέρ της κας Συνατσάκη.

Τι είχε συμβεί το 2022;

Το 2022, ο Ηλίας Ψινάκης του X Factor, βρέθηκε ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο backstage της εκπομπής, όπου σε μια από τις γνωστές τραβηγμένες του «πλάκες» γύρισε την Κατερίνα Λιόλιου πλάτη προς την κάμερα και έκανε πως της κατεβάζει το σουτιέν.

Η κίνηση είχε σχολιαστεί τότε και μια από εκείνες που είχαν πάρει θέση ήταν και η Μαίρη Συνατσάκη που είχε καταδικάσει την κίνηση του γνωστού μάνατζερ.

Το δεύτερο «χτύπημα» Ψινάκη

Ο Ηλίας Ψινάκης, guest κριτής στο J2US, ανέφερε μιλώντας στον Ίαν Στρατή πως «είχα αρνητική γνώμη για εσάς γιατί δεν πήγαινα τη γυναίκα σας, δεν πάω τη γυναίκα σας βασικά».

Συγκεκριμένα ο Ηλίας Ψινάκης, δικαιολόγησε την άποψή του αυτή, λέγοντας: «Για τα MeTοo και τα λοιπά, μου είχε κάνει κάτι. Είστε πραγματικά καταπληκτικός» είπε στον τραγουδιστή και συμπλήρωσε:

«Εγώ θεωρώ πως είναι πρόστυχο για να πουλήσεις δυο ρουχαλάκια να χρησιμοποιείς ένα τόσο σπουδαίο και ιερό κίνημα. Αυτό βοηθάει μόνο, δε μπορεί να πουλάει ρουχαλάκια αυτό το κίνημα».

Η απάντηση της Μαίρης Συνατσάκη

Από την πλευρά της, η Μαίρη Συνατσάκη, στην ανάρτησή της, ανέφερε: «Σχετικά με το χθεσινό “σόου”. Υπάρχουν δυο πράγματα εξίσου προφανή και τα δυο: Το ένα είναι η συμπεριφορά του κύριου Ψινάκη απέναντι στην κυρία Λιόλιου. Αυτό είναι κάτι που ο καθένας μπορεί να δει απλώς γκουγκλάροντας, Ψινάκη-Λιόλιου. Η δικαιολογία περί προσυνεννόησης – αν υπήρξε – δεν ακυρώνει την πράξη.

Ένας άνδρας ανοίγει το μπούστο μιας γυναίκας και μετά τη γυρίζει και το κατεβάζει σε κοινή θέα και όλα αυτά σε μουσικό τηλεοπτικό πρόγραμμα υψηλής τηλεθέασης. Το σχόλιό μου για σεξισμό και χειρονομίες φαντάζομαι είναι προφανές.

Το δεύτερο είναι η επιρροή του κυρίου Ψινάκη σε θέματα Lifestyle εδώ και πολλά χρόνια. Σκέφτομαι λοιπόν πως αν ενδιαφέρεσαι να πουλήσεις τα ρουχαλάκια σου, χρειάζεσαι τον καλό του λόγο και όχι την αντιπάθειά του. Είναι προφανές ότι αν ο στόχος μου ήταν τα ρουχαλάκια μου, έπρεπε να μείνω σιωπηλή».

Λιόλιου: «Λυπάμαι για τη συμπεριφορά του»

Τη λύπη της για τη συμπεριφορά του Ηλία Ψινάκη εξέφρασε με ανάρτησή της και η τραγουδίστρια Κατερίνα Λιόλιου, η οποία ταυτόχρονα διαψεύδει πως η κίνηση που είχε κάνει τότε ο γνωστός μάνατζερ ήταν προσυνεννοημένη μαζί της.

«Με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι στα πλαίσια της εκπομπής Just the two of Us, επανήλθε ένα θέμα που με αφορά και το οποίο νόμιζα ότι είχε λήξει. Σας θυμίζω λοιπόν ότι πριν από δύο χρόνια ο κος Ψινάκης, φέρθηκε απρεπώς εναντίον του προσώπου και της αξιοπρέπειάς μου με πράξεις στις οποίες δεν έδωσα συνέχεια αποδεχόμενη τις μετέπειτα εκκλήσεις και της συγγνώμης του.

Πρόσφατα, δυστυχώς, αυτή τη φορά χωρίς να είμαι παρούσα, επαναλαμβάνει την ίδια συμπεριφορά προσβάλλοντάς με και πάλι, ισχυριζόμενος ψευδώς, όπως πολλά πρόσωπα είναι σε θέση να γνωρίζουν, ότι δήθεν, η προηγούμενη χυδαία εναντίον μου συμπεριφορά του ήταν προϊόν προηγούμενης συνεννόησής μας.

Λυπάμαι πολύ για τη συμπεριφορά του για την οποία επιφυλάσσομαι και δηλώνω τον θαυμασμό, την εκτίμηση και τη συμπαράσταση μου σε κάθε κοινωνικό κίνημα που είναι ενάντια στην κακοποίηση και παρενόχληση».