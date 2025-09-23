Αν χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι νερού για να ενυδατώνεστε, πιθανότατα το γεμίζετε αρκετές φορές μέσα στην ημέρα – στη δουλειά, κατά τις μετακινήσεις, στο γυμναστήριο…

Πόσο συχνά όμως σταματάτε για να το καθαρίσετε; Μικροβιολόγοι και ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων εξηγούν στο Eating Well το πώς, το γιατί και το πόσο συχνά πρέπει να πλένετε το μπουκάλι σας. Και το πιθανότερο είναι πως θα διαπιστώσετε ότι δεν το κάνετε αρκετά συχνά…

Το αόρατο βιοφίλμ

Αν ρίξετε μια ματιά μέσα σε ένα μπουκάλι που δεν έχει πλυθεί για μερικές ημέρες, ίσως να μη δείτε κάτι ύποπτο. Αν όμως περάσετε το δάχτυλο ή μια πετσέτα στο εσωτερικό, είναι πιθανό να διαπιστώσετε μια ελαφριά γλιστερή ουσία. Πρόκειται για το βιοφίλμ.

Ο σχηματισμός του βιοφίλμ είναι μια διαδικασία πολλών σταδίων, κατά την οποία τα βακτήρια προσκολλώνται στην επιφάνεια και δημιουργούν ένα κολλώδες υπόστρωμα που τα καλύπτει, την αποκαλούμενη «μήτρα βιοφίλμα».

Χωρίς σωστό καθάρισμα, αυτό το βιοφίλμ συνεχίζει να αναπτύσσεται, και τα βακτήρια μπορούν ακόμα και να περάσουν στο νερό, δηλαδή, ενδέχεται να καταναλώνετε δυνητικά βλαβερά μικρόβια.

Επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει πως τα ανοξείδωτα μεταλλικά μπουκάλια τείνουν να συγκρατούν λιγότερο βιοφίλμ, ενώ το πλαστικό όχι μόνο επιτρέπει την ανάπτυξη βακτηρίων αλλά συχνά επιταχύνει και τον ρυθμό σχηματισμού τους. Ακόμη και το γυαλί δεν είναι άτρωτο.

Το περιβάλλον και το περιεχόμενο του μπουκαλιού παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα ανάπτυξης των βακτηρίων.

Τα μικρόβια αναπτύσσονται ιδιαίτερα καλά σε υγρό περιβάλλον και πολύ πιο γρήγορα σε θερμοκρασία δωματίου απ’ ό,τι σε ψυγείο. Αν μάλιστα το μπουκάλι περιέχει ροφήματα με ζάχαρη, όπως χυμούς ή ισοτονικά ποτά, τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται ακόμα πιο γρήγορα.

Η επαφή με βρόμικα χέρια ή η χρήση του μπουκαλιού ενώ είστε άρρωστοι αυξάνει επίσης την έκθεσή του σε βακτήρια.

Πώς να καθαρίσετε ένα επαναχρησιμοποιούμενο μπουκάλι

Οι ειδικοί συνιστούν να ξεπλένετε το μπουκάλι σας καθημερινά με ζεστό νερό και να το πλένετε επιμελώς κάθε λίγες ημέρες, ανεξάρτητα από το πόσες φορές το έχετε χρησιμοποιήσει. Αν το αφήσετε για πολύ καιρό χωρίς καθαρισμό, μπορεί να εμφανιστεί ακόμη και μούχλα.

Ο καθαρισμός είναι πιο κρίσιμος για παιδικά μπουκάλια και για άτομα με ασθενές ή καταβεβλημένο ανοσοποιητικό, λόγω αυξημένου κινδύνου ασθένειας.

Ορισμένα μπουκάλια, όπως τα γυάλινα, καθαρίζονται πιο εύκολα και είναι κατά κανόνα ασφαλή για πλυντήριο πιάτων. Άλλα όμως, με στενά στόμια, καλαμάκια ή καπάκια με δύσκολες γωνίες, απαιτούν πιο προσεκτική φροντίδα.

Η βασική οδηγία είναι να πλένετε με ζεστό νερό και σαπούνι και μην ξεχνάτε να καθαρίζετε όλες τις επιφάνειες.

Πώς να πλύνετε ένα μπουκάλι στο πλυντήριο πιάτων

Αδειάστε το περιεχόμενο του μπουκαλιού.

Αποσυναρμολογήστε όλα τα εξαρτήματα: καπάκια, καλαμάκια, σιλικονούχα δαχτυλίδια.

Τοποθετήστε το μπουκάλι ανάποδα σε ψηλά στηρίγματα στο πλυντήριο (σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή).

Βάλτε τα μικρά μέρη στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα.

Τρέξτε έναν κύκλο με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων.

Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν εντελώς, είτε μέσα στο πλυντήριο είτε σε σχάρα στεγνώματος.

Πώς να πλύνετε ένα μπουκάλι στο χέρι

Αδειάστε και αποσυναρμολογήστε το μπουκάλι. Ξεπλύνετε με ζεστό νερό.

Πλύνετε όλα τα μέρη με ζεστό νερό και σαπούνι. Χρησιμοποιήστε μια στενή βούρτσα για να καθαρίσετε το εσωτερικό και τα δύσκολα σημεία.

Ξεπλύνετε με ζεστό νερό μέχρι να μη φαίνονται σαπουνάδες.

Αφήστε όλα τα μέρη να στεγνώσουν ανάποδα σε καθαρή σχάρα, με καλό αερισμό.

Πώς να κάνετε βαθύ καθαρισμό

Αν το μπουκάλι σας έχει έρθει σε επαφή με βρόμικες επιφάνειες, το χρησιμοποιήσατε ενώ ήσασταν άρρωστοι ή έχει καιρό να καθαριστεί, τότε χρειάζεται βαθύ καθαρισμό.