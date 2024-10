Τα οφέλη της γιόγκα είναι γνωστά εδώ και αιώνες. Και ενώ υπάρχουν διαφορετικά είδη γιόγκα για να διαλέξετε αυτό που σας ταιριάζει περισσότερο, οι «Πέντε Θιβετιανές Τελετουργίες» θεωρούνται ότι είναι το κρυμμένο μυστικό της νεότητας. Αυτές οι πέντε ασκήσεις έγιναν γνωστές στον δυτικό κόσμο πριν από περίπου σαράντα χρόνια, στο βιβλίο «Ancient Secret of the Fountain of Youth» του Πίτερ Κέλντερ. Η πρακτική αυτών των ασκήσεων βασίζεται στην εσωτερική ενέργεια του σώματος, στη ζωτική δύναμη που δίνει ζωή στο φυσικό μας σώμα.

Τα τσάκρα, όπως είναι γνωστά στη γιόγκα τα ψυχικά κέντρα ενέργειας που βρίσκονται στο σώμα, λειτουργούν αδιάκοπα. Η ροή της ενέργειας μέσω αυτών των κέντρων προκαλεί διάφορες ψυχικές και σωματικές καταστάσεις. Αυτά τα κέντρα ελέγχουν επίσης διάφορα μέρη του ενδοκρινικού συστήματος, ενός δικτύου αδένων και οργάνων που ρυθμίζουν πολλές λειτουργίες του σώματος, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας γήρανσης.

Τα οφέλη της θιβετιανής γιόγκα

Παρόλο που τα οφέλη αυτής της πρακτικής είναι κυρίως γνωστά από τις αναφορές των μοναχών που ζούσαν στα απομακρυσμένα μοναστήρια των Ιμαλάιων και από δασκάλους γιόγκα και λιγότερο από επιστημονικές έρευνες, έχοντας ασκήσει προσωπικά αυτές τις ασκήσεις για πάνω από δέκα χρόνια, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βοηθούν στην απελευθέρωση της μπλοκαρισμένης ενέργειας, ανακουφίζουν από τον πόνο και τις δυσκαμψίες στις αρθρώσεις, ενισχύουν τη δύναμη και τον συντονισμό, μειώνουν το άγχος, βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, προάγουν την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και συμβάλλουν στη διατήρηση της νεανικής εμφάνισης.

Γιατί πέντε τελετουργίες;

Οι πέντε ασκήσεις αντιστοιχούν στα πέντε στοιχεία της φύσης, σύμφωνα με τις αρχαίες διδασκαλίες. Αυτή η βασική αρχή υποστηρίζει ότι τα πάντα στο σύμπαν είναι μια συγκεκριμένη αναλογία από αυτά τα στοιχεία. Μέσα από την κατανόηση των πέντε στοιχείων μπορούν να ερμηνευτούν διάφορα φαινόμενα, από φυσικά γεγονότα μέχρι την αλληλεπίδραση των εσωτερικών οργάνων του σώματος.

1. Στροβιλισμός (ενέργεια)

Για την ενεργοποίηση του σώματος και του πνεύματος. Συμβολίζει την ανάγκη για αναζωογόνηση. Διεγείρει το νευρικό και λεμφικό σύστημα, βελτιώνει τον συντονισμό και επιφέρει την ισορροπία.

Πώς θα εκτελέσετε την άσκηση: Όρθιοι, με τα χέρια ανοιχτά στο πλάι και τις παλάμες προς τα κάτω, αρχίζετε να περιστρέφεστε από τα αριστερά προς τα δεξιά.

2. Άρση ποδιών (αέρας)

Είναι μία από τις αντίστροφες στάσεις, γνωστές για τα οφέλη που προσφέρουν. Η συγκεκριμένη άσκηση βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, ενδυναμώνει τους βαθείς κοιλιακούς μυς, καθώς και τους μυς των γλουτών, των ποδιών και της πλάτης, προστατεύοντας τη σπονδυλική στήλη, και διατάσσει τους αυχενικούς, απομακρύνοντας την ένταση.

Πώς θα εκτελέσετε την άσκηση: Ξαπλωμένοι σε ύπτια θέση, με τα χέρια δίπλα στο σώμα, ανεβάζετε τεντωμένα τα πόδια σας και συγχρόνως το κεφάλι σας, φέρνοντας το πιγούνι προς το στέρνο. Κατεβάζετε ταυτόχρονα πόδια και χέρια. Αν η εκτέλεση με τεντωμένα πόδια σάς φανεί δύσκολη, λυγίζετε τα πόδια, τα σηκώνετε και μετά τα τεντώνετε.

3. Γονατιστή καμήλα (νερό)

Μαθαίνει να είμαστε σαν το νερό που ρέει ελεύθερα, αλλάζει σχήμα και μορφές χωρίς να αντιστέκεται. Συμβολίζει τη δημιουργικότητα, την ευαισθησία, τα συναισθήματα. Μία άσκηση που επηρεάζει το ενδοκρινικό και πεπτικό σύστημα, διατείνει τους μυς του θώρακα και της σπονδυλικής στήλης, αυξάνει την ευλυγισία και ανοίγει την περιοχή της λεκάνης.

Πώς θα εκτελέσετε την άσκηση: Με τα γόνατα στο πάτωμα, το σώμα σε όρθια θέση, τα πόδια λίγο ανοιχτά και τα χέρια στο κάτω μέρος των γλουτών για υποστήριξη, κοιτάτε πρώτα προς τα κάτω, μετά σηκώνετε το κεφάλι και κάνετε τόξο το σώμα σας προς τα πίσω. Το κεφάλι ακολουθεί την κίνηση, η οποία εκτελείται από τη θωρακική μοίρα και όχι από την οσφυϊκή. Εκπνέετε όταν ρίχνετε το κεφάλι μπροστά, εισπνέετε όταν κάνετε την έκταση.

4. Τραπέζι (γη)

Συμβολίζει τη σταθερότητα, τη θεμελίωση, το κέντρο, την πειθαρχία, την τάξη, τις δυνατές σχέσεις. Αυξάνονται η ζωτικότητα και η δύναμη στους ώμους, στα χέρια και στους καρπούς, ενώ ενδυναμώνονται οι κοιλιακοί μύες κι αυτοί των ισχίων και των μηρών.

Πώς θα εκτελέσετε την άσκηση: Καθισμένοι στο πάτωμα με τα πόδια λίγο ανοιχτά μπροστά, τον κορμό όρθιο και τα χέρια τεντωμένα με τις παλάμες δίπλα στη λεκάνη και τα δάχτυλα να κοιτούν μπροστά, φέρνετε εκπνέοντας το πιγούνι προς το στέρνο και εισπνέοντας ανασηκώνετε τη λεκάνη, σπρώχνετε το σώμα προς τα πάνω σε θέση τραπέζι. Προσέχετε τα χέρια να είναι σε κάθετη ευθυγράμμιση με τους ώμους. Το ίδιο οι αστράγαλοι με τα γόνατα. Εκπνέετε καθώς έρχεστε στην αρχική θέση.

5. Κάτω-πάνω σκύλος (φωτιά)

Μία δυναμική άσκηση που συμβολίζει τις νέες ιδέες, το πάθος, την αυτοπεποίθηση, την επέκταση. Δυναμώνει τους ώμους και τα χέρια, ανοίγει τον θώρακα, κάνει διάταση στις ωμοπλάτες και σε όλη την περιοχή της πλάτης, διεγείρει το νευρικό σύστημα, χαρίζει ενέργεια και ζωτικότητα.

Πώς θα εκτελέσετε την άσκηση: Ξαπλωμένοι σε πρηνή θέση, το κεφάλι κάτω, τα πόδια τεντωμένα στο άνοιγμα της λεκάνης και τις παλάμες στο ύψος του στήθους. Παίρνετε εισπνοή και με τους ώμους προς τα πίσω, ανασηκώνετε το στέρνο, τεντώνετε τα χέρια και με τα γόνατα να έχουν ξεκολλήσει από το έδαφος, έρχεστε στη θέση «κάτω σκύλος» κοιτώντας προς τα πάνω. Με την εκπνοή, φέρνετε το κεφάλι κάτω, τη λεκάνη ψηλά και σπρώχνετε το σώμα στη θέση του «πάνω σκύλου» (ή του γράμματος Λ).

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ασκήσεις

Αρχίζετε με τρεις επαναλήψεις την κάθε άσκηση, τις οποίες, ανάλογα με τον ρυθμό και τις δυνατότητές σας, αυξάνετε σταδιακά ανά 2 κάθε εβδομάδα. Ο μέγιστος αριθμός είναι 21.

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι ασκήσεις πρέπει να γίνονται καθημερινά. Γι’ αυτό και σημαντικότερη είναι η συνέπεια παρά οι περισσότερες επαναλήψεις.

Η ιδανική ώρα είναι το πρωί, αλλά αν δεν μπορείτε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας είναι καλή. Ποτέ όμως μετά το φαγητό.

Η αναπνοή είναι πολύ σημαντική. Εισπνέετε από τη μύτη και εκπνέετε από το στόμα έχοντάς το λίγο ανοιχτό. Σε καμία περίπτωση, μην την κρατάτε.

Κάτι ακόμα: Αν έχετε πίεση του αίματος ή υποφέρετε από ιλίγγους, αποφεύγετε τους στροβιλισμούς. Μπορείτε απλώς να περιστρέψετε τον κορμό σας αριστερά και δεξιά. Έξτρα προσοχή χρειάζεται αν έχετε καρδιακά ή αναπνευστικά προβλήματα, νευρολογικές διαταραχές και διαταραχές όπως η νόσος του Πάρκινσον ή σκλήρυνση κατά πλάκας, εγκυμοσύνη και πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Αϊνόλα Τερζοπούλου είναι δημοσιογράφος, δημιουργός του www.livelifewell.gr, πιστοποιημένη δασκάλα στη μέθοδο πιλάτες και γιόγκα 200-RYT Yoga Alliance και πιστοποιημένη NLP Master & New Code Practitioner από την NLPGreece, τον επίσημο φορέα του πανεπιστημίου Santa Cruz-California. Συμμετέχει με την ιδιότητά της ως wellbeing coach στην ομάδα της nlpingreece®.