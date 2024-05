Οι φράουλες δεν είναι απλώς ένα νόστιμο φρούτο, αλλά έχουν αποδειχθεί και εξαιρετικά ευεργετικές για τη συνολική υγεία του οργανισμού.

Με υψηλή θρεπτική αξία και λίγες θερμίδες (42 θερμίδες στα 100 γρ.), οι φράουλες είναι χαμηλές σε λιπαρά, πλούσιες σε φυτικές ίνες, φυλλικό οξύ και βιταμίνη C, ενώ αποτελούν καλή πηγή μαγγανίου. Έχουν επίσης λιγότερα σάκχαρα σε σχέση με άλλα δημοφιλή φρούτα, όπως τα μήλα ή οι μπανάνες. Αναλυτικότερα:

Βιταμίνη C: Οκτώ μέτριες φράουλες περιέχουν το 160% της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας. Πρόκειται για μεγαλύτερη ποσότητα βιταμίνης C σε σχέση με την πρόσληψη από έναν πορτοκάλι, το φρούτο δηλαδή που φημίζεται ως βασική πηγή της εν λόγω βιταμίνης.

Αντιοξειδωτικά: Οι φράουλες είναι γεμάτες αντιοξειδωτικά, που προστατεύουν τα κύτταρα από τη φθορά. Το βασικό στοιχείο είναι η ανθοκυανίνη, που δίνει στο φρούτο και το κόκκινο χρώμα του. Αξίζει να σημειωθεί πως η ποσότητα της ανθοκυανίνης στις φράουλες αυξάνεται καθώς ωριμάζουν.

Άλλα θρεπτικά στοιχεία: Οι φράουλες έχουν επίσης φυτικές ίνες και πολλές άλλες σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα, όπως μαγγάνιο, κάλιο και φυλλικό οξύ.

Φράουλες: 5 οφέλη για την υγεία

#1. Ενισχύουν την εγκεφαλική δύναμη. Σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση φράουλας προστατεύει την υγεία του εγκεφάλου καθώς μεγαλώνετε, ενισχύοντας τη λειτουργία του και περιορίζοντας τη γνωστική έκπτωση. Έρευνα που μέτρησε την εγκεφαλική λειτουργία 16.000 συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια 6 ετών, διαπίστωσε ότι εκείνοι που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες σε φράουλες και μύρτιλα, είχαν τη μικρότερη γνωστική εξασθένιση, ενώ ο εγκέφαλός τους ήταν κατά 2,5 χρόνια νεότερος από την ηλικία τους. Τα αποτελέσματα μίας άλλης έρευνας έδειξαν ότι τα άτομα που έτρωγαν φράουλες είχαν 34% λιγότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ.

#2. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Ως εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, οι φράουλες συμβάλλουν σημαντικά στον μηχανισμό άμυνας του οργανισμού. Η βιταμίνη C παίζει σημαντικό ρόλο στην επούλωση των πληγών και μπορεί επίσης να αποτρέψει και να θεραπεύσει αναπνευστικές και άλλες λοιμώξεις, ενώ έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Η βιταμίνη C αυξάνει την παραγωγή:

Τ-κύτταρων, τα οποία απομακρύνουν μολυσμένα και καρκινικά κύτταρα.

Β-κύτταρων, τα οποία δημιουργούν αντισώματα, ώστε το σώμα σας να μπορεί να αμυνθεί καλύτερα στα μικρόβια.

Οι ειδικοί συνιστούν περίπου 100 έως 200 mg βιταμίνης C ημερησίως. Η κατανάλωση μόλις οκτώ μέτριου μεγέθους φραουλών προσφέρει στον οργανισμό 160 mg. Άρα, χρειάζεστε μόνο μια χούφτα φράουλες για να διατηρήσετε το ανοσοποιητικό σας σε καλή κατάσταση.

#3. Προστατεύουν την υγεία της καρδιάς. Η έρευνα δείχνει ότι οι φράουλες μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη πολλών καταστάσεων που σχετίζονται με καρδιακές παθήσεις, καθώς και του διαβήτη, ο οποίος αυξάνει την πιθανότητα καρδιακών παθήσεων. Έρευνες, όπως αυτή και αυτή, έχουν δείξει πως η κατανάλωση φραουλών μειώνει τη χοληστερόλη, ενώ άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι η ημερήσια κατανάλωση 500 γρ. φραουλών για 1 μήνα, μείωσε τα τριγλυκερίδια κατά 20%.

#4. Μειώνουν τις φλεγμονές. Οι ανθοκυανίνες, τα αντιοξειδωτικά στις φράουλες, είναι γνωστές για την αντιφλεγμονώδη δράση τους. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως η κατανάλωση περισσότερων φραουλών είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ενίσχυση της υγείας και τον περιορισμό των φλεγμονών.

#5. Βοηθά στη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα. Η υπερβολική ποσότητα γλυκόζης είναι παράγοντας κινδύνου για διαβήτη τύπου 2, ο οποίος με τη σειρά του καθιστά πιο πιθανή την ανάπτυξη καρδιακής νόσου. Οι φράουλες, σύμφωνα με σχετικές μελέτες, έχουν αποδειχθεί πως είναι ένας πολύ αποτελεσματικός ρυθμιστής του σακχάρου στο αίμα μετά από ένα γεύμα.