Η American Society of Plastic Surgeons (ASPS) τάχθηκε την Τρίτη ανοιχτά κατά των επεμβάσεων αλλαγής φύλου σε ανηλίκους, υποστηρίζοντας σε επίσημη θέση της ότι οι μη αναστρέψιμες ιατρικές και χειρουργικές παρεμβάσεις για άτομα με δυσφορία φύλου θα πρέπει να αναβάλλονται έως ότου ο ασθενής συμπληρώσει τουλάχιστον το 19ο έτος της ηλικίας του.

Στην πιο πρόσφατη καθοδήγησή της, η ASPS επικαλείται «αυξανόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τα οφέλη των ιατρικών και χειρουργικών παρεμβάσεων» για τρανς ανηλίκους, καθώς και αξιολογήσεις που έχουν «εντοπίσει περιορισμούς στην ποιότητα των μελετών, στη συνέπεια και στην παρακολούθηση των ασθενών, παράλληλα με αναδυόμενες ενδείξεις επιπλοκών και πιθανών βλαβών από τις θεραπείες». Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε απόσπασμα της θέσης της οργάνωσης, «η ASPS καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα που να αποδεικνύουν ευνοϊκή σχέση κινδύνου-οφέλους για την πορεία των ενδοκρινολογικών και χειρουργικών παρεμβάσεων που σχετίζονται με το φύλο σε παιδιά και εφήβους».

Η ASPS καταλήγει συστήνοντας στους χειρουργούς να καθυστερούν επεμβάσεις που αφορούν το στήθος, τα γεννητικά όργανα και το πρόσωπο, όταν αυτές σχετίζονται με αλλαγή φύλου, έως ότου ο ασθενής φτάσει τουλάχιστον τα 19 έτη. Η οργάνωση, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 11.000 γιατρούς παγκοσμίως, επισημαίνει επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις πως «ένα σημαντικό ποσοστό παιδιών με προεφηβική έναρξη δυσφορίας φύλου παρουσιάζει υποχώρηση ή σημαντική μείωση της ψυχολογικής επιβάρυνσης έως την ενηλικίωση, χωρίς καμία ιατρική ή χειρουργική παρέμβαση».

Παράλληλα, η ASPS αναφέρεται σε άρθρο του Department of Health and Human Services (HHS) από το προηγούμενο έτος, το οποίο κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η «ταχεία επέκταση και εφαρμογή ενός κλινικού πρωτοκόλλου» στην παιδιατρική τρανς ιατρική «στερείται επαρκούς επιστημονικής και ηθικής τεκμηρίωσης». Η οργάνωση διευκρινίζει ότι εξακολουθεί να αντιτίθεται στην «ποινικοποίηση της ιατρικής φροντίδας», καλώντας ωστόσο τους πλαστικούς χειρουργούς να «παραμένουν ενήμεροι για τους πολιτειακούς νόμους που αφορούν τα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα».

Το HHS χαιρέτισε τη στάση της ASPS, επαινώντας τη για την «αποκήρυξη παιδιατρικών επεμβάσεων απόρριψης του φύλου», σύμφωνα με τη nypost. Σε δήλωσή του, ο υπουργός Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ανέφερε ότι «επαινούμε την Αμερικανική Εταιρεία Πλαστικών Χειρουργών που αντιστάθηκε στο λόμπι της υπερ-ιατρικοποίησης και υπερασπίστηκε την ορθή επιστήμη», προσθέτοντας ότι με αυτή τη στάση «συμβάλλουν στην προστασία των μελλοντικών γενεών Αμερικανών παιδιών από μη αναστρέψιμες βλάβες».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής των Κέντρων Medicare & Medicaid, Μεχμέτ Οζ, ο οποίος υποστήριξε ότι η ASPS «τοποθετείται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αντιτιθέμενη σε αυτά τα επικίνδυνα και αντιεπιστημονικά πειράματα». Όπως δήλωσε, «όταν γραφτούν στο μέλλον τα εγχειρίδια ιατρικής ηθικής, οι επεμβάσεις απόρριψης φύλου σε ανηλίκους θα αντιμετωπίζονται όπως σήμερα αντιμετωπίζουμε τις λοβοτομές».

Σύμφωνα με στοιχεία του Kaiser Family Foundation, περισσότερες από τις μισές πολιτείες των ΗΠΑ, συνολικά 27, έχουν θεσπίσει τα τελευταία χρόνια νόμους ή πολιτικές που περιορίζουν την πρόσβαση των ανηλίκων σε ιατρικές διαδικασίες αλλαγής φύλου. Από αυτές, οι 24 έχουν επιβάλει επαγγελματικές ή νομικές κυρώσεις σε επαγγελματίες υγείας που πραγματοποιούν τέτοιες παρεμβάσεις σε ανηλίκους, με τις περισσότερες από τις σχετικές ρυθμίσεις να βρίσκονται σήμερα υπό δικαστική αμφισβήτηση.