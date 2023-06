Το Athens Coffee Festival, το φεστιβάλ που αναδεικνύει και διαμορφώνει τις τάσεις στον Καφέ από το 2016, θα είναι και πάλι κοντά μας σύντομα, με όλα τα Coffee trends και ατελείωτη Party διάθεση!

Για τρεις ολόκληρες ημέρες, από 23 έως 25 Σεπτεμβρίου, η πόλη μας θα κινείται στον ρυθμό του μεγαλύτερου φεστιβάλ για τον Καφέ στην Ελλάδα! Χιλιάδες στελέχη του Coffee Industry, Baristas, Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων καφεστίασης, Coffee aficionados και Home baristas, θα συναντηθούν στην Τεχνόπολη ∆ήµου Αθηναίων για να γνωρίσουν από κοντά τα μεγαλύτερα και πιο εμβληματικά Coffee brands της ελληνικής και παγκόσμιας σκηνής! Να ζήσουν όμορφες στιγμές με τους φίλους τους, την οικογένεια τους, τα κατοικίδια τους και να γίνουν μέρος του μεγαλύτερου coffee party της χώρας!

Ό,τι πιο νέο για τον καφέ… θα υπάρχει εδώ!

Το Athens Coffee Festival, δεν είναι μόνο η μεγάλη γιορτή του καφέ, αλλά και το event που διαμορφώνει τάσεις. Για αυτό λοιπόν, αν είστε έμπειρος barista, ή αν ξεκινάτε τώρα το ταξίδι σας στον μαγικό κόσμο του καφέ, ή ακόμα κι αν είστε ιδιοκτήτης café ή ένας coffee aficionado που θέλει να μυηθεί στην κουλτούρα του καφέ, φέτος στο Athens Coffee Festival θα βρείτε:

Εspresso blends, μονοποικιλιακούς καφέδες, καφέδες σε κάψουλες ή pods, ελληνικούς καφέδες, ποικιλίες πράσινου καφέ και organic coffees.

Mηχανές espresso, μύλους άλεσης, μπλέντερ, μίξερ, brew bars & συστήµατα εκχύλισης, αξεσουάρ σερβιρίσματος και αναλώσιμα.

Ποικιλία από φυσικά αναψυκτικά, τσάι, χυμούς, σοκολάτα, γάλατα & συνοδευτικά του καφέ.

Ready to drink & Coffee cocktails.

May the best barista win…

Το ελληνικό coffee industry δίνει ραντεβού στο Athens Coffee Festival 2023 για να αναδείξει τους καλύτερους! Τοp baristas, brewers και roasters θα είναι εδώ με σκοπό είτε να συμμετάσχουν στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Coffee in Good Spirits, Roasting, Ibrik, Latte Art, που διοργανώνονται από τον SCA Greece, είτε να παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις γεμάτες αγωνία αλλά και φαντασία αναμετρήσεις.

Music, Workshops & Coffee Talks!

Περισσότεροι από 45 Έλληνες και ξένοι coffee experts, top notch baristas και στελέχη της αγοράς θα αναλύσουν και θα αναδείξουν στα workshops των Coffee Masterclasses, σημαντικά θέματα του industry όπως: οι εξελίξεις στο processing, η σηµασία του sample roasting, οι καινοτοµίες στις µηχάνες και στον εξοπλισµό του καφέ, η τάση των microroasteries και πολλά άλλα!

Τον ρυθμό στο φεστιβάλ δίνει και φέτος το stage! H δημοφιλής ραδιοφωνική παραγωγός και dj του Hit 88.9, Κατερίνα Ψιμοπούλου, θα εκπέμπει για τρεις ημέρες τα μουσικά vibes, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν πλούσια coffee δώρα από τις κληρώσεις και τους διαγωνισμούς του stage.

Last but not least, δημοφιλή συγκροτήματα θα μετατρέψουν το φεστιβάλ στο μεγαλύτερο party της πόλης!

Είσαι Barista; Έχεις café-bar; Αγαπάς τον ποιοτικό καφέ;

Αυτό το party είναι και δικό σου και δεν πρέπει να λείπεις!

Μέγας Χορηγός του φεστιβάλ είναι για ακόμα μια χρονιά το NOYNOY BARISTA’S GOLD.

Useful info:

Ημέρες & Ώρες

Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 10:00-21:00

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 10:00-21:00

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 11:00-20:00

Είσοδος Δωρεάν για επαγγελματίες του coffee industry

Εισιτήριο Early-Bird για επισκέπτες

Ημερήσιο = 3€

Τριήμερο = 9€

Σύντομα θα ξεκινήσει η αγορά των Early-Bird εισιτηρίων (ημερήσιο και τριήμερο) ηλεκτρονικά στο athenscoffeefestival.gr. Μείνετε συντονισμένοι στα social media μας για να ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία.