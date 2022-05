Τρεις Έλληνες είναι μεταξύ των 12 νικητών στα Βραβεία Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2022, η οποία πραγματοποιείται σε όλη την Ευρώπη και διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρέχοντας την ευκαιρία να επιβραβευτούν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Το θέμα της φετινής 6ης χρονιάς των βραβείων είναι η «ΕΕΚ και η πράσινη μετάβαση», με σκοπό την απόκτηση των αναγκαίων δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας Μαργαρίτης Σχοινάς επεσήμανε «τον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν η εκπαίδευση και η κατάρτιση στη σταδιοδρομία και τη ζωή των ανθρώπων» και έκανε ιδιαίτερη μνεία «στους εταίρους μας στην Ουκρανία» με τους οποίους όπως είπε, «συνεργαστήκαμε εκ του σύνεγγυς και μέσω του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, ώστε να βοηθήσουμε τον ουκρανικό λαό σε αυτές τις δύσκολες ώρες».

Η Ελλάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν η μοναδική από τις 27 συμμετέχουσες χώρες, που κατάφερε να αποσπάσει τρία βραβεία για τα έργα που υπέβαλε.

Από την Ελλάδα διακρίθηκαν:

Ο Ευάγγελος Πούφτας, μαθητευόμενος σε λογιστική εταιρεία, ο οποίος απέσπασε βραβείο αριστείας για τη συνδρομή του σε πελάτες της εταιρείας προκειμένου να ψηφιοποιήσουν τις εργασίες τους, να δημιουργήσουν επιγραμμικές υπηρεσίες ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, ειδικά στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και της αυξανόμενης εργασίας εξ αποστάσεως. Η βράβευσή του κατέδειξε τον καίριο ρόλο των μαθητευόμενων, όσον αφορά την επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ για το Πρόγραμμα «Εργασιακή ένταξη και ίσες ευκαιρίες για τους πλέον μειονεκτούντες». Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ επενδύει σε υποδομές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, προωθεί ενεργά πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης και έχει γίνει ένας από τους πρωτοπόρους στον κλάδο του στην Ελλάδα, διαθέτοντας 16 μοντέρνους χώρους και 360 εργαστήρια υψηλής ποιότητας που προάγουν τη μάθηση. Επιπλέον, μέσα από τους ισχυρούς δεσμούς που έχει αναπτύξει με εταιρείες εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα απασχόλησης και αποκατάστασης για τους σπουδαστές του.

Η ομάδα «Κυκλάδες» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του 5ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας η οποία έλαβε το #CedefopPhotoAward «Your green or digital skills story» για την φωτο-ιστορία με τίτλο Re-Create the Sea, που σκοπό είχε να μας παρακινήσει να «Ξαναδημιουργήσουμε τη Θάλασσα» μέσα από τα «4Cs for the sea!», δηλαδή να Καθαρίζουμε (Clean), να Συλλέγουμε (Collect), να Δημιουργούμε (Create) και να Αλλάζουμε (Change). Έτσι, αφαιρούμε και επαναχρησιμοποιούμε τα θαλάσσια απορρίμματα από την ακτογραμμή της περιοχής μας, ενώ χρησιμοποιώντας φυσικές χρωστικές ουσίες και εργαλεία, όχι μόνο δίνουμε στα ευρήματά μας μια δεύτερη ευκαιρία ζωής, αλλά και διατηρούμε την οικολογική ακεραιότητα.

Οι υπόλοιποι νικητές των βραβείων είναι:

Η περιφέρεια Πιεμόντε της Ιταλίας, για την προώθηση της βιωσιμότητας στην παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα. Το έργο «Veteran Tree Management Skills Certification» (Πιστοποίηση δεξιοτήτων διαχείρισης μακρόβιων δένδρων) του Stiftelsen Pro Natura.

Το ALMI BILBAO S.A.L.- Ισπανία

Περιβαλλοντική και γεωργική εκπαίδευση στο σχολείο- Γεωργία

Δρ. Linda Clarke, Πανεπιστήμιο του Westminster – Ηνωμένο Βασίλειο

ÖBB Infrastruktur AG – Αυστρία

Otto Stöckl Elektroinstallationen GmbH – Αυστρία

Κρατική Τεχνική Σχολή Ρίγας – Λετονία

Virtual Dawn – Φινλανδία

«Τα βραβεία αριστείας ΕΕΚ μας βοηθούν να εντοπίσουμε τις βέλτιστες προσεγγίσεις ώστε να είμαστε έτοιμοι για την πράσινη οικονομία, υπερβαίνοντας τις σημερινές ελλείψεις εργατικού δυναμικού σε βασικούς τομείς όπως οι κατασκευές, η μεταποίηση και η ενέργεια», δήλωσε ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Νικολά Σμιτ.

Εκτός από τα βραβεία των διαφόρων κατηγοριών, ειδική μνεία απονεμήθηκε στους Ουκρανούς εταίρους οι οποίοι, μαζί με το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, «μεταρρυθμίζουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισής τους, εστιάζοντας στα προσόντα, στο μέλλον των δεξιοτήτων, σε βασικούς οικονομικούς τομείς και σε ρυθμίσεις διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος και την προσέγγισή του στο σύστημα της ΕΕ».

Δράσεις της ΕΕ για την προώθηση της ΕΕΚ

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή προωθεί ενεργά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και ειδικότερα του δικαιώματος στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για την επίτευξη του πρωταρχικού ενωσιακού στόχου του σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, στον οποίο δεσμεύτηκαν όλοι οι εταίροι στην κοινωνική σύνοδο κορυφής του Πόρτο ότι τουλάχιστον το 60% των ενηλίκων θα συμμετέχουν σε κατάρτιση κάθε χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει επίσης την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με σημαντική χρηματοδότηση, για παράδειγμα, μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 99,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027), του Erasmus+ και του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, του οποίου ένας από τους επτά εμβληματικούς τομείς μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και η επανειδίκευση.