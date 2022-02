Οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, έδωσε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall.

📌 Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, έδωσε σήμερα οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση,… Posted by Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού on Monday, February 28, 2022

Επισημαίνεται πως σειρά χωρών της Δύσης έχει προβεί σε ανάλογες κινήσεις, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος συνεχίζεται για πέμπτη μέρα σήμερα.