Τους τελευταίους μήνες διαπιστώνεται ότι το ζήτημα της ψυχικής υγείας έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι νέες προκλήσεις συνδυάστηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί εν μέσω πανδημίας μια νέα πανδημία, αυτή της ψυχικής υγείας, η οποία καθιστά το ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σημαντικότερο από ποτέ, ανέφερε η υφυπουργός αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, Ζωή Ράπτη, ανοίγοντας τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου για την Ψυχική Υγεία, με τίτλο «International Conference on the Impact of the Covid-19 Pandemic on the Mental Health Status and Service Delivery Sytems in the Pan-European Region», το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα, σήμερα και αύριο, αναφέρει το ΑΠΕ.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον ΠΟΥ (Περιφερειακό Γραφείο Ευρώπης) με κύρια ατζέντα την ψυχική υγεία στην Ευρώπη, υπό το πρίσμα και των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. Αποτελεί μέρος (stepping stone) μιας διαδοχικής διαβούλευσης μεταξύ των 53 χωρών που υπάγονται στον ΠΟΥ Ευρώπης και έχει σκοπό την εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου δράσης μεταξύ των χωρών, καθώς και τον σχηματισμό του «European Mental Health Coalition».

«Αυτό το συνέδριο μας δίνει την ευκαιρία να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας της Covid-19, έτσι ώστε να δούμε όχι μόνο την επίπτωση στην ψυχική υγεία των ανθρώπων, αλλά και για να εντοπίσουμε τα συγκεκριμένα βήματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι προκειμένου να επιβεβαιωθούμε ότι το μέλλον μετά την πανδημία θα είναι φωτεινό», ανέφερε η κ. Ράπτη.

Αν είναι ένα πράγμα, σημείωσε, που μας δίδαξε η πανδημία είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που πλήττει οριζόντια όλους τους τομείς διακυβέρνησης, καθώς η πολιτική για την ψυχική υγεία περιλαμβάνεται σε κάθε πολιτική. «Στην Ελλάδα ο πρωθυπουργός είπε από νωρίς ότι η ψυχική υγεία πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής υγείας, δημιουργώντας ένα ειδικό χαρτοφυλάκιο για τα θέμα ψυχικής υγείας. Στην Ελλάδα θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα αφήσουμε πίσω τα άτομα με θέματα ψυχικής υγείας», τόνισε η κ. Ράπτη. Αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν, όπως αύξηση της χρηματοδότησης και του εργατικού δυναμικού στον τομέα ψυχικής υγείας, δημιουργία γραμμής βοήθειας, παροχή υποστήριξης στους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το προσωπικό υγείας. Επίσης, όπως είπε, οι ασθενείς με ψυχικά θέματα εμβολιάστηκαν κατά προτεραιότητα, νομοθετήθηκαν νέες μονάδες ψυχικής υγείας με στόχο την έγκαιρο εντοπισμό των συμπτωμάτων στα παιδιά και τους εφήβους, συστάθηκε εθνική επιτροπή και εκπονήθηκε ένα σχέδιο για την υλοποίηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Είμαστε αποφασισμένοι, τόνισε, να προβούμε στα απαραίτητα βήματα τα οποία και αποτυπώνονται στη διακήρυξη που θα υπογραφεί στην Αθήνα.

«Συμβολική κίνηση για τη μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας στη χώρα μας»

Στις προσπάθειές που έγιναν κατά τη θητεία του στο υπουργείο Υγείας να τεθούν τα βασικά θεμέλια προκειμένου να αποδειχθεί η ψυχική υγεία ως βασικός άξονας της εθνικής πολιτικής υγείας της Ελλάδας, αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων -και συμπροεδρεύων του διεθνούς συνεδρίου με την υφυπουργό Υγείας- Νικήτας Κακλαμάνης. Όπως είπε, μεταξύ των δράσεων που είχαν γίνει, συγκαταλέγεται και το κλείσιμο του πρώτου ψυχιατρείου στη χώρα, αυτού των Χανίων και ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας που αντικατέστησαν την ασυλική φροντίδα με σύγχρονες δομές.

«Εκείνη η πρώτη συμβολική κίνηση αποτέλεσε την κινητήριο δύναμη για την μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας στη χώρα μας», τόνισε. Η μεταρρύθμιση της ψυχικής υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών υγείας στην Ευρώπη εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια, ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, αλλά «δυστυχώς δεν έχουμε δει την πρόοδο που θα θέλαμε στον τομέα της ψυχικής υγείας -αν και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για να απαλείψουμε το στίγμα που χαρακτηρίζει τους πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές και να διαφυλάξουμε πλήρως τα δικαιώματά τους».

Σημείωσε ότι στην προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, αλλά και να αναβαθμιστεί το θέμα της ψυχικής υγείας σε θέμα κοινής στρατηγικής στην περιφέρεια της Ευρώπης, η καταπολέμηση του στίγματος είναι κρίσιμη και η σημασία της αδιαμφισβήτητη.

«Μόνο μέσω μιας κοινής μεθοδικής προσπάθειας , όπου όλες οι χώρες στέκονται ενωμένες απέναντι στις προκλήσεις, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την υλοποίηση βιώσιμων εμπεριστατωμένων λύσεων που θα δώσουν νέα πνοή στην αναβάθμισή της ψυχική υγείας στην Ευρώπη».