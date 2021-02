Αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα ισχύουν από σήμερα στις 06:00 έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική θα είναι κλειστά τα λύκεια, το λιανεμπόριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με click away, τα καταστήματα θα είναι κλειστά το Σαββατοκύριακο, ενώ η απαγόρευση κυκλοφορίας το Σαββατοκύριακο θα ξεκινάει από τις 18:00.

Οι μετακινήσεις θα γίνονται με SMS με τους 6 κωδικούς που ισχύουν σήμερα, ενώ τα καταστήματα θα λειτουργούν τις καθημερινές μόνο με τη μέθοδο του click away και ωράριο λειτουργίας μέχρι τις 8 το βράδυ, ενώ το Σάββατο το λιανεμπόριο κατεβάζει ρολά, εκτός από τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία που θα λειτουργούν κανονικά.

Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι στη λειτουργία: κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής καθώς και υπηρεσιών διαιτολογίας, προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ, αλλά θα παραμένουν κλειστά το Σάββατο.

Παράλληλα, σε σκληρό lockdown μπαίνουν η Πάτρα, η Χαλκίδα, Σαντορίνη, Μύκονος και Άγιος Νικόλαος Κρήτης.

Τα μέτρα που θα ισχύουν από αύριο σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική είναι:

-Αναστολή λειτουργίας των Λυκείων δια ζώσης και λειτουργία των υπόλοιπων σχολικών βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών με φυσική παρουσία.

-Λειτουργία του λιανεμπορίου και των δραστηριοτήτων που μέχρι σήμερα είχαν ανοίξει με τη μέθοδο του click away και μόνο.

-Κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής καθώς και οι υπηρεσίες διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και τα ΚΤΕΟ και τα πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κανονικά, με τους όρους και τα μέτρα που ήδη ισχύουν.

-Τόσο το λιανεμπόριο όσο και αυτά τα καταστήματα και υπηρεσίες, διευκρινίζεται ότι θα λειτουργούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και μόνο. Το Σάββατο παραμένουν κλειστά.

-Το Σάββατο παραμένουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα καταστήματα τροφίμων, οι φούρνοι, τα βενζινάδικα και τα φαρμακεία και μόνο και από τις 7 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.

-Διευκρινίζεται ότι και η λειτουργία λαϊκών αγορών αναστέλλεται τα Σαββατοκύριακα. Η συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στις λαϊκές αγορές θα ισχύσει από το επόμενο Σαββατοκύριακο.

-Επίσης, κάθε Σάββατο και Κυριακή η μετακίνηση γίνεται μόνο με SMS και για τους 6 λόγους που συνοδεύουν τη χρήση του και μόνο μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας για το Σάββατο και την Κυριακή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και ισχύει μέχρι τις 5 το πρωί.

-Οι χώροι λατρείας λειτουργούν με τον τρόπο που ισχύει μέχρι σήμερα.

-Τα μέτρα αυτά ισχύουν από αύριο το πρωί στις 6 και ως τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου.

Οι 5 νέες περιοχές που μπαίνουν σε σκληρό lockdown

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως το επιδημιολογικό φορτίο αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα αυξημένο στους Δήμους Θήρας, Μυκόνου, Χαλκιδέων, Πατρέων και Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Η επιδημιολογική εικόνα των συγκεκριμένων περιοχών οδήγησε την επιτροπή στο να πάρει την απόφαση για περαιτέρω περιοριστικά μέτρα.

Πιο συγκεκριμένα στις περιοχές αυτές από αύριο στις 6 το πρωί ισχύουν τα εξής:

-Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.

-Ανοιχτά παραμένουν μόνο τα super market, τα καταστήματα τροφίμων και τα φαρμακεία.

-Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών.

-Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλε-εκπαίδευσης.

-Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.

-Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.

-Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.

-Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.

-Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι και στις περιοχές αυτές, όπως και στις «κόκκινες» περιοχές:

-Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτών από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, με μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία.

-Ενώ παραμένουν σε αναστολή κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας, καθώς και η λειτουργία των χώρων πολιτισμού.

-Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.

Για ακόμα 7 ημέρες, στις «κόκκινες περιοχές» παραμένουν οι εξής περιοχές:

-Παραμένει στο κόκκινο ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

-Oι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας,

-O Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

-H Ζάκυνθος

-H Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου

Στις κόκκινες περιοχές πλέον εντάσσονται από αύριο και οι εξής περιοχές:

-Ο Δήμος Ρεθύμνης της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

-Ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

-Ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας

-Ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

-Και ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας