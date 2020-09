Αυτό είναι το θηριώδες USS Hershel «Woody» Williams που θα είναι στη Σούδα

Στη Σούδα θα είναι η μόνιμη κατοικία του USS Hershel «Woody» Williams, του πλοίου γίγαντα των Αμερικανών, μια επιλογή στρατηγικής σημασίας σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο , που «συμβολίζει την στρατηγική συνεργασία που υπάρχει και θα συνεχίσει να αυξάνεται».

Το ελικοπτεροφόρο έχει μήκος 230 μέτρα, 250 άτομα πλήρωμα και ανήκει στον 6ο στόλο. Πήρε το όνομά του από τον πεζοναύτη Hershel «Woody» Williams ο οποίος στις ΗΠΑ είναι διάσημος για τον ηρωισμό που έδειξε στη μάχη της Ίβο Τζίμα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, για την οποία και βραβεύτηκε με μετάλλιο από τον πρόεδρο Τρούμαν στις 5 Οκτωβρίου 1945.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ, είχε προαναγγείλει την άφιξη της πλωτής βάσης USS Hershel «Woody» Williams στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σούδα.

Kalimera! NSA Souda Bay welcomed #USSHershelWoodyWilliams to Souda Bay this morning. Check out these cool photos of the arrival. @CNREURAFCENT @USEmbassyAthens @USNavyEurope pic.twitter.com/SBtxy3QJb1

