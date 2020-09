ΕΟΔΥ: 286 κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα – Τρεις νέοι θάνατοι

Τα κρούσματα σήμερα 25/9 ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 286 νέα κρούσματα του κορονοϊού και τρεις ακόμη θάνατοι.

Σήμερα ανακοινώνουμε 286 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές συρροές και 37 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 16913, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες.

2763 (16.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 7028 (41.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 15 (23.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 87.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 197 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 369 θανάτους συνολικά στη χώρα. 138 (37.4%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 97.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ένα τεστ που δίνει αποτελέσματα για τον νέο κορονοϊό σε μόλις 90 λεπτά ανέπτυξαν μια Ελληνίδα και ένας Ελληνοκύπριος στη Μεγάλη Βρετανία. Η Δρ. Μαρία Καρβέλα, ιατρική γενετίστρια, μίλησε στην ΕΡΤ για το τεστ, το οποίο κρατούσε στα χέρια της, περιγράφοντας πώς λειτουργεί η συσκευή.

Όπως δήλωσε, το τεστ είναι ακριβές, έχει μεγάλη ευαισθησία κατά 94% και ειδικότητα κατά 100%. «Από τις αρχές Απριλίου κάνουμε το τεστ σε 8 διαφορετικά νοσοκομεία εδώ στο Λονδίνο. Η διαφορά είναι επίσης ότι, επειδή το μόνο που χρειάζεσαι είναι αυτή η συσκευή, μπορείς να κάνεις το τεστ παντού. Δεν χρειάζεται να είσαι σε ένα εργαστήριο, δεν χρειάζεται να έχεις εκπαιδευμένο προσωπικό».

Η βρετανική κυβέρνηση έχει παραγγείλει ήδη 6.000.000 τεστ, τα οποία πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις αρχές του 2021. Το κόστος του τεστ είναι στα 40 ευρώ.

Σημειώνεται πως η ανάπτυξη του τεστ έγινε από τη DnaNudge, μια νέα εταιρεία-τεχνοβλαστό του Imperial College, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ. Συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είναι ο ελληνοκυπριακής καταγωγής καθηγητής Κρις Τουμάζου, ηλεκτρολόγος-μηχανικός και καινοτόμος εφευρέτης, ιδρυτής του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Μηχανικής του Imperial. Συνεργάτιδα του, συνιδρύτρια από το 2015 της DnaNudge και επικεφαλής επιστήμονας είναι η Ελληνίδα δρ Μαρία Καρβέλα, απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης.

Οι ερευνητές του Κολλεγίου Imperial του Λονδίνου, με επικεφαλής τον καθηγητή λοιμωξιολογίας Γκρέιχαμ Κουκ, οι οποίοι έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό μικροβιολογίας «The Lancet Microbe», δοκίμασαν το τεστ σε 386 ασθενείς και ιατρικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας.

Το τεστ, που γίνεται με τη λήψη δείγματος από τη μύτη και ανιχνεύει στη συνέχεια τα ίχνη γενετικού υλικού του κορονοϊού, δεν χρειάζεται εργαστήριο και μπορεί να εκτελεστεί σε μια φορητή συσκευή μικρότερη από ένα κινητό τηλέφωνο. Ήδη άρχισε να χρησιμοποιείται σε οκτώ λονδρέζικα νοσοκομεία και η χρήση του πρόκειται να επεκταθεί σε όλη τη Βρετανία. Η βρετανική κυβέρνηση έκανε κιόλας παραγγελία για 5,8 εκατομμύρια τέτοια τεστ αξίας 161 εκατ. λιρών.

«Πολλά τεστ αναγκαστικά θυσιάζουν την ακρίβεια για χάρη της ταχύτητας ή το αντίστροφο, αλλά το νέο τεστ καταφέρνει να συνδυάσει και τα δύο», ανέφερε ο Κουκ.

Οι μεταλλάξεις ενός ιού είναι μια κατάσταση κοινή σε μια πανδημία, μας λέει η επιστήμη, η οποία ψάχνει να βρει τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό που προκαλεί την Covid-19.

Ο νέος κορονοϊός που απειλεί την οικουμένη έχει μεταλλαχτεί λοιπόν από την έναρξη της πανδημίας. Έχει γίνει όμως και πιο επικίνδυνος;

Εργαστηριακά, οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει χιλιάδες μεταλλάξεις του κορονοϊού Sars-Cov-2 και οι περισσότερες καταλήγουν σε μικρές αλλαγές.

Υπάρχει όμως και μία παραλλαγή, που ονομάζεται D614G, η οποία πιστεύεται ότι έχει διευκολύνει τον ιό να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα.

Αυτή η μετάλλαξη θεωρείται ότι έλαβε χώρα μετά το αρχικό ξέσπασμα στην Κίνα και εξαπλώθηκε γρήγορα μετά την άφιξη της Covid-19 στην Ευρώπη.

Από τα τέλη Ιουνίου μάλιστα, η μετάλλαξη D614G εντοπίζεται σταθερά σε όλα σχεδόν τα δείγματα κορονοϊού του πλανήτη. Και ο τρόπος δράσης της D614G κρίνεται πως βελτιώνει την ικανότητα του ιού να προσβάλει ανθρώπινα κύτταρα.

Παρά το γεγονός ότι η πλήρης δράση της συγκεκριμένης και εξόχως ύποπτης μετάλλαξης δεν είναι ακριβώς σαφής για την ώρα, υπάρχουν μελέτες που τη θεωρούν πιο μεταδοτική από την αρχική μορφή του ιού.

