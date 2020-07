Δύο Βραβεύσεις για την ISS Hellas στα Health & Safety Awards 2020

H ISS Facility Services Hellas βραβεύτηκε στα Health & Safety Awards 2020 λαμβάνοντας δύο σημαντικές διακρίσεις στην τελετή απονομής που διεξήχθη στις 10 Ιουνίου 2020, στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, η ISS τιμήθηκε με το βραβείο Silver στην ενότητα «Δραστηριότητες Υγείας & Ευεξίας» για την πρωτοβουλία της «Εγώ Θα Πάω. Εσύ;» που αφορά την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μέσα από την οποία προσέφερε 140 μαστογραφίες στις εργαζόμενες γυναίκες-συναδέλφους της εταιρείας άνω των 35 ετών. Με έμπνευση από τον αγώνα που δίνει το Άλμα Ζωής - Greece Race for the Cure και με αφορμή το γεγονός ότι ο μήνας Οκτώβριος είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού, η δράση έλαβε χώρα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να μεταβούν σε συνεργαζόμενα διαγνωστικά κέντρα και να προχωρήσουν σε δωρεάν εξέταση, χωρίς να απαιτείται παραπεμπτικό από ιατρό ή αναμονή στο διαγνωστικό κέντρο.

Η ISS απέσπασε επίσης τη διάκριση Highly Recommended, στην κατηγορία «Εταιρείες, Φορείς & Οργανισμοί», για τη διοργάνωση πρωτοβουλίας ενδυνάμωσης της κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, με τίτλο “Dο The Work Safely or Don’t’ Do it αt All”. Οι δύο εταιρείες προχώρησαν σε μία στρατηγική συνέργεια, η οποία έχει ως κύριο σκοπό, εκτός από την παροχή υπηρεσιών Facility Management, τη λειτουργία του EHS, ενός ενοποιημένου συστήματος Health & Safety το οποίο περιέχει όλες τις προδιαγραφές ISO 45001. Η δυνατότητα παύσης της μη ασφαλούς εργασίας ώστε να μηδενιστούν τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα καθώς και η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων και των εταιρειών επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του συστήματος EHS.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις διακρίσεις που λάβαμε στο σημαντικό θεσμό των Health & Safety Awards για 5η χρονιά. Μέσα από τη συνεργασία μας με την εταιρεία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα πλήρως ενοποιημένο σύστημα EHS, το οποίο είχε στόχο και κατάφερε όχι μόνο την περαιτέρω ενδυνάμωση της κουλτούρας της Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας, αλλά και την πλήρη ενσωμάτωση των διαδικασιών EHS στο operational κομμάτι και στις καθημερινές λειτουργίες και εργασίες. Η συγκεκριμένη βράβευση και συνεργασία είναι μία ακόμα απόδειξη ότι οι κορυφαίες υπηρεσίες μας, σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, προσδίδουν σημαντικά οφέλη και υπεραξία σε επιχειρήσεις από κάθε κλάδο της σύγχρονης οικονομίας», δήλωσε σχετικά ο κος Κωνσταντίνος Μωραϊτάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ISS Ελλάδας.

Από την πλευρά της η Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της εταιρείας, κα Χριστίνα Κατσάμπαλου πρόσθεσε: «Το βραβείο Silver που έλαβε η ISS για την πρωτοβουλία της «Εγώ Θα Πάω. Εσύ;», αντικατοπτρίζει τις αξίες και την κουλτούρα της ISS, η οποία, αναγνωρίζοντας τους εργαζομένους ως το πιο σημαντικό κεφάλαιο της εταιρείας, στέκεται πάντα δίπλα τους από το έτος ίδρυσής της μέχρι και σήμερα».