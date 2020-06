Ένας θάνατος και 20 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 30/6 20 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Επιπλέον ένας θάνατος έχει καταγραφεί το τελευταίο 24ωρο.

Συνολικά τα θύματα είναι 192 ενώ οι περιπτώσεις του Covid-19 στη χώρα μας φτάνουν πλέον τις 3.409.

9 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 118 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Συναγερμός στην Κίνα: Ανακαλύφθηκε νέος ιός γρίπης σε χοίρους – «Μπορεί να προκαλέσει πανδημία»

Ένα νέο στέλεχος της γρίπης που έχει τη δυνατότητα να γίνει πανδημία εντοπίστηκε σε χοίρους στην Κίνα από τους επιστήμονες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να μολύνει ανθρώπους.

Σύμφωνα με το BBC oι ερευνητές ανησυχούν ότι θα μπορούσε να μεταλλαχθεί περαιτέρω ώστε να εξαπλωθεί εύκολα από άτομο σε άτομο και να προκαλέσει μία παγκόσμια εστία.

Oι επιστήμονες σημειώνουν πως αν και δεν είναι άμεσο πρόβλημα έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να μολύνει ανθρώπους και χρειάζεται στενή παρακολούθηση. Μάλιστα επισημαίνεται ότι επειδή είναι νέος ιός, οι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν μικρή ή καθόλου ανοσία στον ιό.

Οι επιστήμονες γράφουν στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences ότι τα μέτρα για τον έλεγχο του ιού στους χοίρους και η στενή παρακολούθηση των εργαζομένων στη βιομηχανία των χοίρων θα πρέπει να εφαρμοστούν γρήγορα.

Απειλή πανδημίας

Το ξέσπασμα της γρίπης των χοίρων του 2009 ήταν λιγότερο θανατηφόρα από ό, τι αρχικά φοβόταν, κυρίως επειδή πολλοί ηλικιωμένοι είχαν κάποια ανοσία σε αυτό, πιθανώς λόγω της ομοιότητάς του με άλλους ιούς της γρίπης που είχαν κυκλοφορήσει χρόνια πριν.

Αυτός ο ιός, που ονομάζεται A / H1N1pdm09, καλύπτεται τώρα από το ετήσιο εμβόλιο γρίπης για να διασφαλίσει ότι οι άνθρωποι προστατεύονται.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ότι το νέο στέλεχος της γρίπης που έχει εντοπιστεί στην Κίνα είναι παρόμοιο με εκείνο της γρίπης των χοίρων του 2009, αλλά με κάποιες νέες αλλαγές.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποτελέσει μεγάλη απειλή, αλλά ο καθηγητής Kin-Chow Chang και οι συνάδελφοί του που το μελετούν, λένε ότι πρέπει να το παρακολουθούμε.

«Τα εμβόλια της γρίπης δεν προστατεύουν από τον νέο ιό»

Ο ιός, τον οποίο οι ερευνητές αποκαλούν G4 EA H1N1, μπορεί να αναπτυχθεί και να πολλαπλασιαστεί στα κύτταρα που ευθυγραμμίζονται με τους ανθρώπινους αεραγωγούς.

Μάλιστα βρήκαν στοιχεία για πρόσφατη μόλυνση σε άτομα που εργάστηκαν σε σφαγεία και στη βιομηχανία χοίρων στην Κίνα όταν εξέτασαν δεδομένα από το 2011 έως το 2018.

Αυτό που σημειώνεται είναι ότι τρέχοντα εμβόλια γρίπης δεν φαίνεται να προστατεύουν από τον ιό, αν και θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για να το κάνουν αν χρειαστεί.

Ο καθηγητής Kin-Chow Chang, ο οποίος εργάζεται στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC: «Αυτή τη στιγμή είμαστε αποσπασμένοι από τον κορονπϊό και δικαίως. Αλλά δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους δυνητικά επικίνδυνους νέους ιούς».

Αν και αυτός ο νέος ιός δεν είναι άμεσο πρόβλημα, ο καθηγητής λέει: «Δεν πρέπει να το αγνοούμε».

Θεωρητικά, μια πανδημία γρίπης μπορεί να εμφανιστεί ανά πάσα στιγμή, αλλά εξακολουθούν να είναι σπάνια συμβάντα. Οι πανδημίες συμβαίνουν εάν εμφανιστεί ένα νέο στέλεχος που μπορεί εύκολα να εξαπλωθεί από άτομο σε άτομο.

*Η φωτογραφία είναι αρχείου

Ειδήσεις σήμερα:

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο ηθοποιός Διονύσης Μπουλάς

Ισόβια στη «φόνισσα του Κορωπίου» – Έρευνα και για τον τότε σύντροφό της και πρώην σύζυγο του θύματος

Ελένη Μενεγάκη: Ξέσπασε σε κλάματα μία ημέρα πριν αποχαιρετίσει το κοινό

Η λευκή λίστα των πτήσεων της Ε.Ε: Ποιες είναι οι 14 ασφαλείς χώρες

Φρίκη στη Νότια Αφρική: Γιαγιά πέθανε από το σοκ βλέποντας τις εγγονές της να βιάζονται μπροστά στα μάτια της