Πρωτοβουλία για την Προσέλκυση Διεθνών Κινηματογραφικών Παραγωγών του Hollywood στην Ελλάδα

Γεύμα εργασίας και επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης με τους κορυφαίους παραγωγούς κκ. Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, the Departed, Shutter Island, Se7en), και Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has Fallen, Hunter Killer, Den of Thieves, London Has Fallen), και τον Αμερικανό ηθοποιό κ. Billy Zane (Titanic, Cleopatra, Back to the Future, The Phantom) οργάνωσε η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Η επίσκεψη στην Ακρόπολη κράτησε μία ώρα, παρουσία του Υπουργού Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, και κατά τη διάρκεια της επίσημης ξενάγησης οι συζητήσεις με τους παραγωγούς εστίασαν στην πλούσια ιστορική-πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας, τα σπάνια μνημεία-σύμβολα και την δύναμη του ‘Brand’ της χώρας, το οποίο είναι ενιαίο, αλλά ταυτόχρονα, πλούσιο και πολυδιάστατο (Αθήνα, Σπάρτη, Ολυμπισμός, Ιστορία, Αρχαία, Μακεδονία, κοκ). Στο γεύμα που ακολούθησε, συζητήθηκε το φιλικό πλαίσιο που διαμορφώνει η πολιτεία για την προσέλκυση ξένων παραγωγών στην Ελλάδα και συμπράξεων με την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία, που θα αναδεικνύει τον πολιτιστικό πλούτο και της ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας, στον τόπο της.

Ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης ηγήθηκε της συζήτησης, αναλύοντας τις προνομιακές διατάξεις και ευνοϊκές ρυθμίσεις που έχει νομοθετήσει η Ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να προσελκύσει διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα, και επενδύσεις στον Τουρισμό, τον Πολιτισμό και την Ελληνική Κινηματογραφική Βιομηχανία μέσω συμπράξεων και συνεργασιών “win-win” χαρακτήρα. Σε αντίστοιχο κύμα κινήθηκαν και οι εκπρόσωποι του Ελληνικού κινηματογράφου και τους Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο γεύμα.

Πέραν του Υπουργού Τουρισμού, του Πρόεδρου και του Αντιπροέδρου της ΕΕΝΕ, στο επίσημο γεύμα εργασίας με τους κορυφαίους διεθνείς καλεσμένους συμμετείχαν ο Δήμαρχος Σπάρτης Πέτρος Δούκας, ο κ. Andre Lemmers, παραγωγός και συνεργάτης του κ. Nunnari, ο Πρόεδρος του Tanweer Group και παραγωγός με έδρα την Ελλάδα, κ. Joseph Samaan, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΕΝΕ, κ. Παύλος Ευθυμίου, ο Αντιπρόεδρος του Προξενικού Σώματος στην Ελλάδα, και επικεφαλής της Vardikos & Vardikos, κ. Χρήστος Βαρδίκος, o Έλληνας σκηνοθέτης, κ. Δημήτρης Σταματόπουλος και η κα. Cynthia Harvey, Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Πρόεδρου της ΕΕΝΕ, ο καταξιωμένος παραγωγός Gianni Nunnari, αποκάλυψε πως σχεδιάζει να γυρίσει στο προσεχές μέλλον τρεις ταινίες με θέμα την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα μία ταινία που θα εστιάζει στην επιστροφή του Οδυσσέα στην Ιθάκη μετά την Τροία και την ‘Οδύσσεια’, την συνέχεια των ‘300’ ή ‘300 ΙΙΙ’, καθώς και την συνέχεια των ‘Immortals’ ή ‘Immortals II’. Επίσης, εκδηλώθηκε ενδιαφέρον και από τον κ. Alan Siegel για κινηματογραφικές παραγωγές στην Ελλάδα με ευρύτερη θεματολογία. Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ ευχαρίστησαν τους σημαίνοντες παραγωγούς για την αγάπη τους και την εμπιστοσύνη τους για την Ελλάδα και τους μετέφεραν πως μπορούν να υπολογίζουν σε ένα σύμμαχο στο πρόσωπο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών.

Την πρωτοβουλία ανέλαβε και συντόνισε ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος μαζί με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης, κ. Κρίστιαν Χατζημηνά, με την υποστήριξη μίας σειράς μελών της ΕΕΝΕ: Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, EFA Group / European Finance & Aerospace Ventures, Eunice Energy Group (EEG) / We Energy - 100% Πράσινη Ενέργεια, ‘Vardikos & Vardikos’, ‘ELPEN / Almora Plus’, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη / Mitsubishi Motors.