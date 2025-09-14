Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Κηφισιά και την ήττα-σοκ που υπέστη ο Παναθηναϊκός, ο Ρουί Βιτόρια είπε ότι με τέτοιες εμφανίσεις η ομάδα του δεν μπορεί να πετύχει τίποτα.

Το παιχνίδι: Σήμερα δεν πήγε τίποτα καλά. Ήμασταν παθητικοί. Κάναμε πολλά λάθη. Αυτή δεν είναι η ομάδα που θέλω να βλέπω. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός που θέλουμε να βλέπουμε. Πρέπει όλοι να σκεφτούμε τι θέλουμε από τη ζωή μας. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε γιατί με την εμφάνιση αυτή δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα. Με στεναχώρησε αυτό το παιχνίδι.

Τη συνέχεια: Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Εγώ είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Κυρίως εγώ. Τις ημέρες που σταματήσαμε λόγω των Εθνικών κάναμε πολύ καλές προπονήσεις. Με αυτή τη συμπεριφορά είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις κάτι. Στην Ευρώπη έχουμε δείξει διαφορετικό πρόσωπο. Πρέπει να κερδίζουμε παιχνίδια με έναν τρόπο ελεγχόμενο. Πρέπει να βρούμε τη λύση γιατί το Πρωταθλήμα συνεχίζεται και πρέπει να πάρουμε πίσω τους βαθμούς που χάσαμε.