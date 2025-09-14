Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής (14/09) έπειτα από ένα απειλητικό mail που έφθασε στην Αστυνομία για τοποθέτηση βόμβας σε υποκατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στο mail ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε προγραμματιστεί να εκραγεί τα μεσάνυχτα.

Στο σημείο έχουν σπέύσει πυροτεχνουργοί (ομάδα ΤΕΕΜ), ενώ έχει αποκλειστεί η οδός Σεβαστουπόλεως.

Λόγω της διενέργειας ελέγχου, πραγματοποιούνται έτσι οι εξής εκτροπές κυκλοφορίας:

Στην οδό Σεβαστουπόλεως από την οδό Κορινθίας έως την οδό Ήλιδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Στην οδό Αρκαδίας από το ύψος της Λεωφόρου Μεσογείων.