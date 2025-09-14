Με τους Χάαλαντ (2) και Φόντεν να σκοράρουν, η Μάντσεστερ Σίτι πάτησε με 3-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Premier League και βελτίωσε τη θέση της στην κατάταξη.

Η Σίτι είχε 3 βαθμούς πριν την έναρξη του αγώνα και η Γιουνάιτεντ 4, οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο πολύ ήθελαν αμφότερες τη νίκη ώστε να μη μείνουν από πολύ νωρίς πολύ πίσω. Και αυτή που τα κατάφερε, τελικά, ήταν η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 18′ με κεφαλιά του Φόντεν μετά τη μπαλιά του Ντοκού, με το 1-0 να παραμένει ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου καθώς οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες.

Νωρίς στο β’ μέρος και συγκεκριμένα στο 53′ η Σίτι έβαλε βάσεις νίκης καθώς ο Χάαλαντ έγραψε από κοντά το 2-0 και στο 68′ ο Νορβηγός φορ σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά με ωραίο πλασέ, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.